Tasarruf finansman şirketleri tarafından faizsiz olarak sunulan 1, 2, 3 ve 5 milyon liralık araç finansman modellerini inceledik. Yüzde 45 peşinat ve 6. ayda teslimat seçeneği ile dikkat çeken finansman modelinde aylık taksitler 27.500 TL'den başlıyor. İşte detaylar...

Yüksek faizler nedeniyle ev ve araç almak isteyenlerin ilgisi tasarruf finansman şirketlerine kaymaya devam ediyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin açıkladığı veriye göre, tasarruf finansmanında müşteri sayısı 1,5 milyonu aşarken aktif büyüklük de 501 milyar liraya yükseldi. Sektöre olan ilgi her geçen gün daha da büyürken, tasarruf şirketleri de müşteri çekmek için yeni kampanyalarını sunmaya devam ediyor.

ERKEN TESLİM İÇİN ŞARTLAR

Banka kredilerinden farklı bir model sunan sistemde, belirlenen ödeme planı doğrultusunda tasarruf yapılırken, şartların yerine getirilmesiyle birlikte araç finansmanından yararlanılabiliyor. BDDK'nın son düzenlemesine göre en erken teslim için yüzde 45'lik ödeme ve 6. ayda teslimat gibi şartlar bulunuyor.

Faizsiz 5 milyon liraya kadar araç finansmanı! Aylık taksitler 27.500 TL'den başlıyor

FAİZSİZ 1, 2, 3 VE 5 MİLYON LİRALIK FİNANSMAN MODELİ

Bu kapsamda, piyasada sunulan örnek bir araç finansman modelinde 1, 2, 3 ve 5 milyon liralık finansman tutarları için ödeme planlarını inceledik. Yüzde 45 oranındaki ödeme ve 6. ayda teslim seçeneğinin öne çıktığı modelde, finansman tutarına göre aylık taksitler şöyle sıralanıyor:

Finansman Tutarı Peşinat (%45) Aylık Taksit Teslimat 1 milyon TL 450 bin TL 27.500 TL 6 AY 2 milyon TL 900 bin TL 55 bin TL 6 AY 3 milyon TL 1 milyon 350 bin TL 82.500 TL 6 AY 5 milyon TL 2 milyon 250 bin TL 137.500 TL 6 AY

Not: Söz konusu rakamlar örnek ödeme planını gösteriyor. Maliyet ve teslimat koşulları şirket, sözleşme, organizasyon ücreti ve diğer şartlara göre değişiklik gösterebilir.