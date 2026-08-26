Merkez Bankası'nın repo ihalelerine başlamasının ardından gecelik fonlama oranı %37’ye çekildi. Konut finansmanı oranlarında da düşüş başladı. Ev alma hayali kuran tüketiciler “en ucuz konut finansmanı” arayışlarını hızlandırırken, katılım bankaları tarafından ilan edilen oranlarda sınırlı da olsa ilk düşüş gerçekleşti. Son durumda bankalarda konut finansmanı oranları hangi seviyede? 1 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL? İşte detaylar…

Merkez Bankasının bu hafta fonlama oranını politika faizine çekmesinin ardından, ilk düşüş gecelik TL referans faiz oranlarına yansıdı. Geçen hafta %40’ya yakın seyreden gecelik TL faizi bu hafta %37’ye yakınlaştı. Dünkü işlemlerde TLREF %36,99’dan işlem gördü. Böylece para politikasında öncelikle “normalleşme adımı” gelmiş oldu.

KONUTTA İLK DÜŞÜŞ

Merkezin hamlesinin ardından dikkatler kredi/finansman piyasasına çevrildi. Ev alma hayali kuran tüketiciler “en ucuz konut finansmanı” arayışlarını hızlandırdı. Katılım Bankaları tarafından ilan edilen oranlara bakıldığında, TCMB’nin kararının ardından sınırlı da olsa düşüş dikkat çekti. Geçen hafta en düşük 2,90 olan konut finansmanı oranı bu hafta 2,88’e geriledi.

TCMB sonrası konutta ilk düşüş! 1 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?

KONUTTA SON ORANLAR

26 Ağustos 2026 itibarıyla ilan edilen konut finansmanı oranları şöyle:

Banka Adı Kâr Payı Oranı Türkiye Finans %2,88 Albaraka %2,90 Vakıf Katılım %2,99 Kuveyt Türk %2,99 Dünya Katılım %2,99 Emlak Katılım %3,39

1 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL konut finansmanının geri ödemesi şöyle gerçekleşti:

Finansman tutarı: 1 milyon TL

Finansman vadesi: 120 ay

Finansman oranı: %2,88

Aylık taksit: 29 bin 787 TL

Toplam geri ödeme: 3 milyon 574 bin 439 TL

FİNANSMAN YÜKÜ HÂLÂ YÜKSEK

Uzmanlar, konut finansmanına yansıyan ilk indirimin küçük bir adım olduğunu ve toplam finansman maliyetinin 10 yıl vadede %257 gibi hâlâ yüksek bir seviyede bulunduğuna dikkat çekerek, “Gelecek dönemde enflasyonda düşüş ve TCMB politika oranında yeni indirimler halinde, konut finansmanı oranlarında da ilk etapta 2,5’lara yaklaşabilecek bir gerileme söz konusu olabilir” görüşünü aktarıyor.

SATIŞLAR VE FİYATLAR…

Son açıklanan verilere göre Türkiye genelinde temmuzda satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 geriledi ve 123 bin 603 adet oldu.

TCMB’nin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ise temmuzda aylık yüzde 1,5 ve yıllık yüzde 25 arttı. Ancak fiyatlarda yıllık bazda %5,1 reel düşüş gerçekleşti.