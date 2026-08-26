1 ayda 6 aylık kâr payı! Gram altında tren kaçtı mı?

Gram altın 26 Ağustos işlemlerine 7.175 TL’den başlarken, bu ayki yükseliş %16,25’e ulaştı. Bu prim aynı zamanda 6 aylık TL kâr payı getirisine işaret etti. Küresel altın ETF'lerinde sadece geçen hafta 6,4 milyar dolar para girişi yaşanırken, bu, ocak ayından beri en büyük haftalık giriş oldu. Analistler, ons fiyatında 200 günlük ortalamaya işaret eden 4.520 doları ve gram altında 6.890 TL’yi ilk destek olarak gösteriyor.

Küresel piyasalarda ons altında yaşanan sert yükseliş, gram fiyatında da kısa sürede büyük fiyat hareketlerini beraberinde getiriyor. Ons altın 4.045 dolardan başladığı ağustos ayı işlemlerinde, bu hafta 4.697 dolara kadar yükseldi. Aylık yükseliş ons tarafında %15’i aştı.

Gram altın fiyatı da 6.172 TL’den başladığı ağustos ayında 7.262 TL’ye kadar ivmelendi. 26 Ağustos işlemlerinde de sabah saatlerinde gram fiyatı 7.175 TL’den fiyatlandı. Böylece gram altın %16,25 gibi yüksek bir prime ulaştı.

Gram altında aylık bazda gerçekleşen bu prim, aynı zamanda yaklaşık 6 aylık TL kâr payı getirisine de işaret etti.

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ETF’LERE REKOR GİRİŞ

Altın piyasasında yaşanan son gelişmelere bakıldığında; küresel fiziksel altın destekli ETF'lerde geçen hafta 6,4 milyar dolar para girişi yaşandı. Bu, ocak ayından bu yana en büyük haftalık giriş olarak kayıtlara geçti. Kuzey Amerika 4,4 milyar dolar ile para girişine öncülük etti. Ardından 1,7 milyar dolar ile Avrupa fonları ve 300 milyon dolar ile Asya geldi.

Bu arada para girişi serisi de 7’nci haftaya ulaşırken, bu dönemde altın destekli ETF'ler 16,4 milyar dolar çekti.

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KÂR SATIŞI UYARISI

Son dönemdeki hızlı yükselişin ardından yatırımcılara kâr satışı uyarısında bulunan Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen “Buna karşılık yatırımcıları altına geri getiren etkenler ortadan kalkmadı ve önümüzdeki aylarda da destekleyici olmaya devam edeceğine inanıyoruz. ABD’nin mali sürdürülebilirliği ve yüksek borç seviyeleriyle ilgili endişeler, doların yeniden zayıflaması olasılığı, merkez bankalarının talebi ve devam eden jeopolitik belirsizlik bunlar arasında yer alıyor” dedi.

DİKKATLER JACKSON HOLE’DE

Bununla birlikte kısa vadede dikkatlerin konsolidasyona kayabileceğini aktaran Hansen; tahvil getirisi gelişmeleri ve yaklaşan Jackson Hole sempozyumundan gelecek sinyallerin altına yön verebileceği uyarısında bulundu.

Jackson Hole sempozyumu 27-29 Ağustos tarihleri ​​arasında düzenlenecek ve FED Başkanı Kevin Warsh ilk açılış konuşmasını 28 Ağustos Cuma günü yapacak.

Bu yılki sempozyumun teması "Finansal İnovasyon: Ödemeler ve Politika İçin Etkileri" başlığını taşıyor ancak piyasalar daha çok FED'in faiz politikası sinyallerine odaklanacak.

GRAM ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler, ons fiyatında 4.520 dolara yakınlaşan 200 günlük ortalamayı ve 4.450 dolardan geçen düşen trend kanal çizgisini kritik destek olarak gösteriyor.

Stratejist Selçuk Gönençler ise gram altın fiyatında 6.890 ve 6.600 TL seviyelerini “iz süren zarar kes” noktaları olarak gösterdi.