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Ekonomi

27 yıldır böylesi görülmedi! Ünlü stratejist altın yatırımcısını uyardı

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27 yıldır böylesi görülmedi! Ünlü stratejist altın yatırımcısını uyardı

Altında hızlı yükselişin ardından son iki işlem gününde “soluklanma” dikkat çekerken, sarı metal Eylül 1999’dan bu yana en hızlı aylık primine koşuyor. 26 Ağustos işlemlerinde TSİ 06:00 itibarıyla 4.655 dolardan fiyatlanan onstaki prim, bu ay %15 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen ise seviye vererek altın yatırımcılarını uyardı.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda ağustosun son 4 işlem gününe girilirken, altın bu aya damga vurdu. Ayın başından bu yana küresel altın ETF varlıkları yaklaşık 60 ton arttı. Bu, geçen yıl eylül ayından bu yana en güçlü aylık giriş olarak kayıtlara geçiyor. Öte yandan hedge fonlar da altın vadeli işlemlerindeki net uzun (yükseliş yönlü) pozisyonlarını 11 ayın en yüksek seviyesine çıkardı.

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen “Her iki gelişme de teknik bir kırılmanın ve artan siyasi, mali, finansal endişelerin külçe altına olan talebi nasıl hızla artırabileceğini vurguluyor” görüşünü paylaştı.

27 YILIN EN HIZLI YÜKSELİŞİ

Piyasalardaki son fiyatlamalara bakıldığında altın salı günü 4.697 dolarla zirve yaptıktan sonra dinlemeye başladı. 26 Ağustos işlemlerinde ise TSİ 06:00 itibarıyla 4.655 dolardan fiyatlanan onsta aylık değer artışı %15 gibi oldukça yüksek seviyede gerçekleşti. Ons fiyatında son olarak Eylül 1999’da %18’lik artış yaşanmıştı. Sarı metalde bu ayki yükseliş, son 27 yılın en hızlı primine doğru ilerliyor.

27 yıldır böylesi görülmedi! Ünlü stratejist altın yatırımcısını uyardı
Başlık Resmi27 yıldır böylesi görülmedi! Ünlü stratejist altın yatırımcısını uyardı

‘KESKİN DÜZELTME’ RİSKİ

Böylesine hızlı bir yükselişin ardından düzenli bir toparlanmanın, başka bir keskin ivmelenmeden daha sağlıklı olacağını belirten Ole Hansen “Bu, yatırımcıların ve işlemcilerin piyasayı daha yükseğe kovalamak zorunda kalmadan, pozisyonlarını artırmalarına veya azaltmalarına imkân tanır. Dikey hareketler aceleci karar vermeyi teşvik ederken, aynı zamanda momentum azaldığında daha keskin bir düzeltmeyi tetikleme riskini de artırır” uyarısında bulundu.

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BU GELİŞMELERE DİKKAT!

Altın fiyatlarındaki mevcut durumun risksiz olmadığını aktaran Hansen “Doların sürekli bir toparlanması, önemli bir destek kaynağını ortadan kaldırabilir. Benzer şekilde Jackson Hole'dan beklenenden daha şahin bir mesaj, gelecekteki FED gevşemesine ilişkin beklentilerin azalması, ABD'deki mali kaygıların azalmaya başladığına dair işaretler, altındaki son keskin yükselişin ardından kâr alma hareketlerini tetikleyebilir. İyileşen jeopolitik koşullar da güvenli liman talebini azaltabilirken, giderek artan spekülatif pozisyonlanma, makro ortamda mütevazı bir değişikliğin bile derin bir düzeltmeye yol açma riskini artırıyor” görüşünü paylaştı.

27 yıldır böylesi görülmedi! Ünlü stratejist altın yatırımcısını uyardı
Başlık Resmi27 yıldır böylesi görülmedi! Ünlü stratejist altın yatırımcısını uyardı

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Teknik açıdan bakıldığında ons fiyatında 4.770 doları direnç olarak gösteren Hansen “Bu bölge Ocak-Haziran düzeltmesinin yüzde 50'lik geri alma seviyesi… Aynı zamanda mayıs ayındaki yerel zirve ile birleşiyor. İlk destek ise şu anda 4.519 ABD doları civarında olan 200 günlük hareketli ortalamada, ardından 4.410 dolar seviyesinde bulunuyor” dedi.

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