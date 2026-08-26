Ağıla gelince inanamadı! 50 koyun firar etti

Bursa’da Fehmi Özdemir, ağıla geldiğinde 50 küçükbaş hayvanını yerinde bulamadı. Özdemir hemen ekiplere haber verirken, 50 koyun dron destekli arama çalışmalarının sonunda 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

İnegöl ilçesinde ağıldan çıkarak kaybolan 50 küçükbaş hayvan, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin havadan yaptığı dron destekli arama çalışmasıyla yaklaşık 4 kilometre uzakta bulundu.

Bugün gece saatlerinde İnegöl’ün kırsal Eymir Mahallesi’nde Fehmi Özdemir’e ait ağılda bulunan 50 küçükbaş hayvan, kapının açık bırakılması üzerine sürü halinde ağıldan çıktı.

Sabah saatlerinde ağıla gelen Özdemir, hayvanların yerinde olmadığını fark ederek mahalle sakinlerinden yardım talep etti. Köylülerle birlikte meralarda saatlerce arama yapan Özdemir ve beraberindekiler, sürüye ulaşamayınca durumu İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

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4 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDULAR

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, dron kaldırarak çevrede havadan tarama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda kayıp sürünün mahalleden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin yönlendirmesiyle bulunan 50 küçükbaş hayvan yeniden ağıla getirildi. Sürü sahibinin yaşadığı endişe, hayvanların bulunmasıyla yerini sevince bıraktı.

Fehmi Özdemir

JANDARMAYA TEŞEKKÜR ETTİ

Jandarma ekiplerine teşekkür eden sürü sahibi Özdemir, "Koyunlarım sabah saatlerinde ağıldan çıkarak kayboldu. Arkadaşlarım ve köylülerimizle aradık, bulamadık. Jandarmaya haber verip yardım istedik. Jandarma dron kaldırarak hayvanlarımı buldu. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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