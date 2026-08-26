Hazine ve Maliye Bakanlığı, para piyasası fonlarına yönelen “sıcak para”nın vergilendirilmesine yönelik hazırlıklarını tamamladı. Hazırlanan yeni taslağa göre, kurumsal yatırımcıların bu fonlardan elde ettiği kazançlara yüzde 10 stopaj (vergi kesintisi) uygulanacak.

Düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlandığı andan itibaren elde edilen kazançlar için geçerli olacak. Geçmiş dönem kazançları yeni vergiden etkilenmeyecek.

Sıcak paraya vergi geliyor! Maliye'den para piyasası fonlarına yüzde 10 stopaj hazırlığı

Düzenlemenin öne çıkan detayları şöyle:

● Yerliye mahsup imkânı: Hem yerli hem de yabancı kurumsal yatırımcıların kazançlarından %10 stopaj kesilecek. Yerli şirketler, ödedikleri bu stopajı üçer aylık dönemlerde beyan ettikleri geçici vergiden düşebilecek.

● Yabancıya nihai vergi: Türkiye’ye fon getiren yabancı kurumsal yatırımcılar için kesilen yüzde 10’luk stopaj, nihai vergi olarak kabul edilecek ve ekstra bir vergi yükü doğmayacak.

● Vatandaşa değişiklik yok: Yerli ve yabancı gerçek kişilerin (bireysel yatırımcıların) kazançlarına yönelik vergilendirmede bir değişikliğe gidilmeyecek. Mevcut yüzde 17,5’lik stopaj oranı uygulanmaya devam edecek.

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