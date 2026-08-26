Aziz İhsan Aktaş davasında örgüt suçlamalarından beraat kararı çıkarken, hukukçu Sabri Canbolat, sürecin henüz bitmediğini belirtti. Canbolat, örgüt suçlamasına ilişkin kararın istinafa taşınabileceğini söyledi.

“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasında kararın açıklanmasının ardından gözler bundan sonraki hukuki sürece çevrildi.

Mahkeme, Aziz İhsan Aktaş ve diğer sanıklar yönünden örgüt suçlamalarında beraat kararları verirken, bazı sanıklar hakkında “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve benzeri suçlardan mahkûmiyet hükümleri kurdu.

Aktaş davasında süreç bitmedi: Savcı beraat kararını istinafa taşıyabilir

İddianameye adını veren “örgüt kurma” suçunun düşmesini değerlendiren hukukçu Sabri Canbolat şunları söyledi:

"Bu aşamadan sonra tartışmanın merkezi soruşturma veya iddianame değil, mahkemenin gerekçeli kararı ve istinaf süreci olacak. Davanın ilk derece aşaması tamamlandı ancak yargısal süreç henüz tamamlanmış değil. Örgüt iddiası hukuken tamamen ve kesin olarak ortadan kalktı demek için henüz erken"

“BERAAT KARARI İSTİNAFA TAŞINABİLİR”

Savcının aleyhte istinafa gidebileceğini ifade eden Canbolat, “Çünkü Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Aziz İhsan Aktaş'ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçundan da cezalandırılmasını istemişti ve karar duruşmasında önceki mütalaasını aynen tekrar etti. Mahkeme ise bu suçtan beraat kararı verdi. Dolayısıyla savcılık, ‘mahkeme örgüt yönünden delilleri yanlış değerlendirdi’ diyerek bu beraat kararını istinafa taşıyabilir. CMK da Cumhuriyet savcısına mahkeme kararlarına karşı kanun yoluna başvurma yetkisi verir” diye konuştu.

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