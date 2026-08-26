3600 ek gösterge bekleyişi! Milyonları ilgilendiren düzenleme için tarih verildi

Mezkûr kanun, memurların tahsil durumlarına göre mesleğe başlayacakları dereceyi ve yükselebilecekleri azami dereceyi tek tek saymıştır. Dolayısıyla her memurun kendiliğinden 1. dereceye yükselme imkânı bulunmamaktadır. 1. dereceye ulaşmak için mevzuatın aradığı eğitim şartını yerine getirmek elzemdir.

Seçim vaadi gereği 1. dereceye yükselen her memur ve emeklisi, vadedilen 3600 Ek Gösterge nimetinden faydalanma hakkına kavuşacaktır.

Ek gösterge artışı sadece bir sayıdan ibaret değildir. Memurun hem fiilî görev aylığını hem de emekli olduktan sonra alacağı ikramiye ve emekli maaş özlük haklarını doğrudan iyileştiren temel bir parametredir. Özellikle ikramiye ve emekli maaşlarında belirgin kalıcı artışlara sebep olmaktadır. Bu nedenle yüz binlerce memur 3 yıldan beri emeklilik hayalini ertelemek mecburiyetinde kalmaktadır.