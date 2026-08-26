Memur ve emeklisi Ankara’ya kilitlendi! Yeni ek gösterge düzenlemeleri kimleri kapsıyor, ne zaman geliyor?

Devletin adalet terazisi evvelemirde kamu çalışanlarının hakkını teslim etmekle tartılır. Seçim meydanlarında yankılanan vaatler halkın belleğinde silinmez izler bırakır.

En son yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri esnasında devletin tüm üst düzey makamları tarihî bir taahhütte bulundu. Birinci dereceye yükselmiş bütün kamu görevlilerine ve emeklilerine 3600 Ek Gösterge verileceği açıkça ilan edildi.

O dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklamalarda bu kapsama giren memur sayısı 470 bin olarak telaffuz edilmişti. Zaman su gibi aktı. Hak sahiplerinin sayısı bugün emeklilerle birlikte yarım milyon eşiğini çoktan aştı. Beklenti çığ gibi büyüdü.

EK GÖSTERGENİN HAYATİ ÖNEMİ

Devlet Memurları Kanunu kamu personelinin ve bürokrasisinin bel kemiğidir. Kanun yapıcı, kamu görevlilerinin hiyerarşik konumunu belirlerken belirli kıstasları esas almıştır. Bu temel kriterler şunlardır:

Memurun hizmet sınıfı ve kadro ünvanı.

Yürüttüğü görevin önem ve sorumluluk düzeyi.

Kamu hiyerarşisindeki fiilî yeri.

Tahsil ve eğitim durumu.

Mezkûr kanun, memurların tahsil durumlarına göre mesleğe başlayacakları dereceyi ve yükselebilecekleri azami dereceyi tek tek saymıştır. Dolayısıyla her memurun kendiliğinden 1. dereceye yükselme imkânı bulunmamaktadır. 1. dereceye ulaşmak için mevzuatın aradığı eğitim şartını yerine getirmek elzemdir.

Seçim vaadi gereği 1. dereceye yükselen her memur ve emeklisi, vadedilen 3600 Ek Gösterge nimetinden faydalanma hakkına kavuşacaktır.

Ek gösterge artışı sadece bir sayıdan ibaret değildir. Memurun hem fiilî görev aylığını hem de emekli olduktan sonra alacağı ikramiye ve emekli maaş özlük haklarını doğrudan iyileştiren temel bir parametredir. Özellikle ikramiye ve emekli maaşlarında belirgin kalıcı artışlara sebep olmaktadır. Bu nedenle yüz binlerce memur 3 yıldan beri emeklilik hayalini ertelemek mecburiyetinde kalmaktadır.

BİR AN ÖNCE YÜKSEKOKUL BİTİRİN!

Kanundaki düzenleme nettir. Öğrenim durumu memurun ikbalini tayin eder. En alt tahsil düzeyinden işe başlayan bir personel 15. derecenin 1. kademesinden göreve adım atar. Yasal sınır gereği en fazla 7. dereceye kadar düşebilir.

MEMURUN ÖĞRENİMİ İŞE BAŞLAMA DERECE/KADEME AZAMİ ALABİLECEĞİ DERECE İlkokulu bitirenler 15/1 7 Ortaokulu bitirenler 14/2 5 Ortaokul dengi mesleki/teknik öğrenim bitirenler 14/3 5 Ortaokul üstü 1 yıl mesleki/teknik öğrenim bitirenler 13/1 4 Ortaokul üstü 2 yıl mesleki/teknik öğrenim bitirenler 13/2 4 Liseyi bitirenler 13/3 3 Lise dengi mesleki/teknik öğrenim bitirenler 12/2 3 2 yıl süreli yüksek öğrenim bitirenler 10/2 1 3 yıl süreli yüksek öğrenim bitirenler 10/3 1 4 yıl süreli yüksek öğrenim bitirenler 9/1 1 5 yıl süreli yüksek öğrenim bitirenler 9/2 1 6 yıl süreli yüksek öğrenim bitirenler 9/3 1

MEMURLARA ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYE

Tablo açıkça gerçeği haykırmaktadır. 3600 Ek Gösterge hakkını elde etmek isteyen bir memurun en az 2 yıllık yükseköğrenimini tekemmül ettirmesi şarttır.

Özellikle lise mezunu memur kardeşlerime açık çağrıda bulunuyorum. Zaman kaybetmeksizin herhangi bir önlisans programına kayıt olun. Açık öğretim de olabilir. 2 yıllık yükseköğrenimi bitirin. Böylece 1. dereceye yükselme hakkını cebinize koyun.

Birinci dereceye ulaşmak 3600 Ek Göstergenin kapısını açar. Bu adım ömür boyu alacağınız emekli aylığını artırır. Emekli olurken alacağınız toplu ikramiye tutarını ciddi oranda yükseltir. Hayallerinize ulaşmanıza doğrudan katkı sağlar.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından düzenlemenin en geç 15 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ancak beklenen takvim işlemedi. Düzenleme bugüne kadar yasalaşmadı.

Peki bu durum umutsuzluk sebebi midir? Kesinlikle hayır! Düzenlemenin şimdiye kadar çıkarılmamış olması, hiç verilmeyeceği anlamına gelmez. Mesele tamamen bir zamanlama konusudur.

Yetkili sendikanın toplu sözleşme masasına sunduğu tekliflerde bu madde ısrarla yer almıştır. 2024-2025 ve hâlen müzakere edilen 2026-2027 dönem tekliflerinde konu tazeliğini korumaktadır. Fakat acı bir gerçek vardır. Hükûmet yürütmekte olduğu enflasyonla mücadele programına odaklanmıştır. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mali disiplin görüşü takvimi tayin etmektedir.

Açıkça söylemek gerekirse sendikaların talepleri bu mali takvim üzerinde belirleyici olamamaktadır.

Ankara koridorlarını yakın takip eden bir uzman olarak tabloyu net açıklıyorum. Önceki yazılarımdan da görüleceği üzere 3600 Ek Gösterge düzenlemesinin ne 2025’te ne de bu sene içinde yürürlüğe girmeyeceğini defalarca söylemiştim. Zira Ankara kulislerinde seçime yakın bir zamanda yasal düzenleme yapılması söz konusu. Yasal düzenleme mutlaka yapılacaktır. Bu konuda tereddüt yok.

Seçimler 2027 yılı sonuna doğru yapıldığı takdirde iki yıl öncesinden de işaret ettiğim üzere 3600 Ek Gösterge için hedeflenen yürürlük tarihi de elbette 2027 yılı olacaktır.

HASILIKELAM: Umarım ben yanılırım! Devletin sözü senettir. Kamu düzeninde "Ahde vefa" esas kuraldır. Seçim meydanlarında verilen taahhütler raf ömrü olan sözler olmamalıdır.

Alın teri döken, ülkesine hizmet eden emektar memurlarımızın ve memur emeklilerimizin hakkı bir an önce teslim edilmelidir. Devletimiz büyüktür. Emekçi memur kardeşlerimizin hayallerinin gerçeğe dönüşmesi için seçim takvimi beklenmeden adım atılmalıdır. Adalet gecikmemeli, hak sahibi hakkına vakitlice kavuşmalıdır!

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