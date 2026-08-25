Terör örgütü SDG/YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, örgütün tüm yapılanmaları ile feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tam entegre edildiğini duyurdu.

Terör örgütü SDG/YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, SDG/YPG'nin ve ona bağlı tüm ilgili askeri ve sivil yapıların feshedildiğini duyurdu.

Abdi, "SDG/YPG’nin, Özerk Yönetimin ve ona bağlı tüm askerî ve sivil yapıların feshedildiğini ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini ilan ediyoruz" dedi.

Terör örgütü YPG’den, örgütün sözde "özerk yönetimi ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiği" açıklaması yapıldı.

SDG/YPG terör örgütü kendini feshetti! Mazlum Abdi 'Şam'a tam entegrasyonu' duyurdu

ŞAM'DAN DUYURDU

Örgüt elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Suriye’nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanlığına ait Halk Sarayı’nda basın mensuplarına açıklama yaptı.

SDG/YPG terör örgütü kendini feshetti! Mazlum Abdi 'Şam'a tam entegrasyonu' duyurdu

TÜM KOLLARI İLE FESHEDİLDİ

Şahin, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

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