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Spor

Christopher Nkunku resmen imzayı attı

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Christopher Nkunku resmen imzayı attı

Alman ekibi Leipzig, Milan forması giyen eski oyuncusu Christopher Nkunku'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Leipzig, Nkunku'nun transferi için Milan ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı.

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"GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN İNANILMAZ MUTLUYUM"

Oynamak için sabırsızlandığını söyleyen Christopher Nkunku, "RB Leipzig'e katılma fırsatı doğduğunda, bunu kesinlikle değerlendirmek istedim. Geri döndüğüm için inanılmaz mutluyum, formumdayım, takıma hemen yardımcı olmak istiyorum ve Red Bull Arena'da taraftarlarımızın önünde sahaya geri dönmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Christopher Nkunku - Marcel Schäfer
Başlık ResmiChristopher Nkunku - Marcel Schäfer

"KULÜBÜ, ŞEHRİ VE ORTAMI TANIYOR"

Nkunku''nun transferi hakkında konuşan Leipzig Sportif Direktörü Marcel Schäfer, "Christo’nun tekrar bizimle olmasından dolayı çok mutluyuz. Leipzig’de zaten olağanüstü kalitesini ve yeteneğini gösterdi. Kulübü, şehri ve ortamı tanıyor ve hücumdaki esnekliği bize ek seçenekler sunacak. Diğer üst düzey Avrupa kulüplerinden gelen ilgiye rağmen, geri dönmeye kararlıydı. Bu, kulübümüzle olan özel bağını gösteriyor." dedi.

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

Milan'da geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Nkunku, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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