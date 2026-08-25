Beşiktaş'ta ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Jean Onana'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Siyah beyazlılara 2023 yazında Fransız ekibi Lens'ten transfer olan Kamerunlu oyuncu, Beşiktaş formasıyla yalnızca 16 maçta görev yaptı.

Beşiktaş, Kamerunlu oyuncu Jean Onana ile yolların ayrıldığını duyurdu.

AYRILIK KAP'A BİLDİRİLDİ

Siyah beyazlılar, Jean Onana ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşarak sonlandırıldığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Jean Onana

BEŞİKTAŞ'TA 16 MAÇ

Beşiktaş'a 2023 yılında Fransız ekibi Lens'ten transfer olan Junior Onana, siyah beyazlı formayla yalnız 16 maça çıktı. Kamerunlu oyuncu, siyah beyazlı kulüp tarafından Marsilya ve Genoa kulüplerine kiralandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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