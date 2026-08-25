Deodorant kutusu bomba gibi patladı: 2'si çocuk 3 yaralı

Küçükçekmece'de bir evde deodorant kutusunun henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı. Patlamanın ardından evde yangın çıkarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de bir evde deodorant kutusunun patlaması paniğe neden oldu. Olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Erdem Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, giriş katta yaşayan ailenin otizmli çocuğunun elindeki deodorant kutusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından çocuk, kardeşi ve annesi yaralandı. Evde ise yangın çıktı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Anne ve 2 çocuk, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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