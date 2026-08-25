Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Deodorant kutusu bomba gibi patladı: 2'si çocuk 3 yaralı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Deodorant kutusu bomba gibi patladı: 2'si çocuk 3 yaralı
Fotoğraf Başlığı Deodorant kutusu bomba gibi patladı: 2si çocuk 3 yaralı

Küçükçekmece'de bir evde deodorant kutusunun henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı. Patlamanın ardından evde yangın çıkarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İstanbul Küçükçekmece'de bir evde deodorant kutusunun patlaması paniğe neden oldu. Olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Erdem Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, giriş katta yaşayan ailenin otizmli çocuğunun elindeki deodorant kutusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından çocuk, kardeşi ve annesi yaralandı. Evde ise yangın çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER
Trabzon
GÜNDEM

Trabzon'da İHA paniği! Araçların üzerine düşüp patladı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Anne ve 2 çocuk, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SEÇİMLER YENİLENECEK!
SEÇİMLER YENİLENECEK!
İstanbul'un o ilçesinde başkanvekili yeniden seçilecek
İMAMOĞLU'NU ZORA SOKACAK
İMAMOĞLU'NU ZORA SOKACAK
İBB soruşturmasının kilit ismi ilk kez kürsüde!
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
Erdoğan'dan Ahlat'ta 'Terörsüz Türkiye' mesajı
"BANA KARŞI KOMPLO"
Öcalan'dan 'tutanak' açıklaması!
"AYRILANLARLA TARTIŞMAYIN"
Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına talimat
KARTAL TRANSFERİ BİTİRDİ!
KARTAL TRANSFERİ BİTİRDİ!
Genç yıldız İstanbul'a geliyor
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
Filiz Eryılmaz’dan dikkat çeken değerlendirme
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
3 BAŞKENT ALARMDA!
3 BAŞKENT ALARMDA!
Mekke Anlaşması'na katılmak için bir ülke daha gün sayıyor
İŞTE O LİSTE!
İŞTE O LİSTE!
38 isim gözaltında! 14 şirket ve derneğe kayyım atandı
BÖLGE MADEN SAHASINA DÖNDÜ
BÖLGE MADEN SAHASINA DÖNDÜ
Çoban nehir yatağında servet buldu!
“DOKTOR DEĞİL, BİR KATİL”
“DOKTOR DEĞİL, BİR KATİL”
Doğumda facia: Anne ve bebeği öldü
RUMLARIN KORKTUĞU OLDU
RUMLARIN KORKTUĞU OLDU
Alman milletvekili KKTC'de ambargo oyununu bozdu
"AÇIK ARA EN BÜYÜK TEHDİT"
Rakibin eski yıldızından 'Trabzonspor' itirafı!
BAKANLIK TEK TEK İFŞA ETTİ!
BAKANLIK TEK TEK İFŞA ETTİ!
İşte vatandaşa 'at ve eşek eti' yediren işletmeler
TATİLDE ÖLDÜREN RAFTİNG!
TATİLDE ÖLDÜREN RAFTİNG!
Evladını kaybeden anne faciayı ağlayarak anlattı
LULA DA SİLVA SİNYALİ VERDİ
LULA DA SİLVA SİNYALİ VERDİ
Trump'ın hedefindeki ülke Türkiye'nin kapısını çaldı!
1 MİLYON EURO'YU AÇIKLAYAMADI
1 MİLYON EURO'YU AÇIKLAYAMADI
Hasan İmamoğlu'na "aklama" soruşturması
"ADINI DEĞİŞTİRECEĞİZ"
Trump dünyaca ünlü göle göz koydu!
MİLYONLUK 'UCUZ EV' VURGUNU!
MİLYONLUK 'UCUZ EV' VURGUNU!
"Çaresizliğimden faydalandılar"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
PUBG Mobile Light ne zaman çıkacak?
PUBG Mobile Light ne zaman çıkacak?
Kaydet
Fenerbahçe'den ayrıldı, Süper Lig ekibine imzayı attı
F.Bahçe'den ayrıldı, Süper Lig ekibine imzayı attı
Kaydet
İran'a yönelik
Trump mayın döşeyen gemilerin vurulacağını açıkladı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.