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Trabzon'da İHA paniği! Araçların üzerine düşüp patladı

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Trabzon’un Arsin ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınındaki araçların üzerine insansız hava aracı düştü. İHA’nın patlaması sonucu 3 araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı yaşanmadı. Trabzon Valisi Tahir Şahin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve İHA’nın menşeinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü araçlarının bulunduğu alanda meydana geldi.

Trabzon'da İHA paniği! Araçların üzerine düşüp patladı
Başlık ResmiTrabzon'da İHA paniği! Araçların üzerine düşüp patladı

ARABALARIN ÜSTÜNE DÜŞEN İHA PATLADI

Henüz belirlenemeyen nedenle bölgeye düşen insansız hava aracı, ardından patladı.

Trabzon'da İHA paniği! Araçların üzerine düşüp patladı
Başlık ResmiTrabzon'da İHA paniği! Araçların üzerine düşüp patladı

Patlamanın etkisiyle alanda bulunan 3 araçta hasar oluştu.

Trabzon'da İHA paniği! Araçların üzerine düşüp patladı
Başlık ResmiTrabzon'da İHA paniği! Araçların üzerine düşüp patladı

EKİPLER OLAY YERİNDE

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Trabzon'da İHA paniği! Araçların üzerine düşüp patladı
Başlık ResmiTrabzon'da İHA paniği! Araçların üzerine düşüp patladı

VALİ TAHİR ŞAHİN: MENŞEİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Trabzon Valisi Tahir Şahin, insansız hava aracının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu, aracın menşeiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Trabzon'da İHA paniği! Araçların üzerine düşüp patladı
Başlık ResmiTrabzon'da İHA paniği! Araçların üzerine düşüp patladı


Vali Tahir Şahin, incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün saat 19.00 sıralarında Arsin ilçemizde emniyet müdürlüğümüzün bahçesine bir hava aracı olduğu değerlendirilen cisim yüksekten düşmüştür. Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybına rastlanılmamıştır, can kaybı olmamıştır. Beraberinde otopark halindeki araçlarımızda maddi hasar oluşmuştur. Konu ile ilgili etraflıca bir soruşturma başlatılmış olup, olay yeri inceleme ekiplerimiz şimdi olay yerindeler, inceleme yapıyorlar. Daha sonrasındaki hava aracının menşeiyle ilgili inceleme bittikten sonra sizlere de bilgi vereceğim. Çok geçmiş olsun" dedi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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