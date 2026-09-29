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TOKİ tuzağıyla 95 milyon liralık vurgun! Aynı arsayı 20 kişiye satmışlar, 7 şüpheli tutuklandı

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Ankara merkezli 7 ilde dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheliden 7’si tutuklandı. Şüphelilerin TOKİ'ye ait arazileri kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle aynı anda 20’den fazla kişiye sattıkları, 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Haksız kazancın izini kaybettirmek için ise paraların kripto para uygulamalarına aktarıldıkları belirlendi.

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait bir arsayı kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

TOKİ tuzağıyla 95 milyon liralık vurgun! Aynı arsayı 20 kişiye satmışlar, 7 şüpheli tutuklandı
Başlık ResmiTOKİ tuzağıyla 95 milyon liralık vurgun! Aynı arsayı 20 kişiye satmışlar, 7 şüpheli tutuklandı
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7 İLDE OPERASYON

Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 7'si tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

TOKİ tuzağıyla 95 milyon liralık vurgun! Aynı arsayı 20 kişiye satmışlar, 7 şüpheli tutuklandı
Başlık ResmiTOKİ tuzağıyla 95 milyon liralık vurgun! Aynı arsayı 20 kişiye satmışlar, 7 şüpheli tutuklandı

95 MİLYON 500 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi.

TOKİ tuzağıyla 95 milyon liralık vurgun! Aynı arsayı 20 kişiye satmışlar, 7 şüpheli tutuklandı
Başlık ResmiTOKİ tuzağıyla 95 milyon liralık vurgun! Aynı arsayı 20 kişiye satmışlar, 7 şüpheli tutuklandı

20 FARKLI KİŞİYE SATMIŞLAR

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları, gerçekte TOKİ'ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri ve hazırladıkları sahte belgeler üzerinden arsayı 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi.

TOKİ tuzağıyla 95 milyon liralık vurgun! Aynı arsayı 20 kişiye satmışlar, 7 şüpheli tutuklandı
Başlık ResmiTOKİ tuzağıyla 95 milyon liralık vurgun! Aynı arsayı 20 kişiye satmışlar, 7 şüpheli tutuklandı
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SAHTE BELGELER

Mali Suçları Araştırma Kurulu’dan temin edilen hesap hareketleri incelemesinde müracaatta bulunan 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha para transferlerinin açıklama bölümüne aynı ada ve parsel bilgilerini yazarak şüphelilere ödeme yaptığı ortaya çıktı. Bu tespit üzerine aynı arsanın sahte belgeler kullanılarak çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendirildi.

TOKİ tuzağıyla 95 milyon liralık vurgun! Aynı arsayı 20 kişiye satmışlar, 7 şüpheli tutuklandı
Başlık ResmiTOKİ tuzağıyla 95 milyon liralık vurgun! Aynı arsayı 20 kişiye satmışlar, 7 şüpheli tutuklandı

KRİPTO PARAYA AKTARMIŞLAR

Aynı zamanda şüphelilerin elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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