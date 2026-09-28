Sanatçı Fedon, Bodrum'un turizm elçisi oldu

Bodrum ile özdeşleşen sanatçı Fedon Kalyoncu’ya, Bodrum ve Muğla’ya kültürel katkıları nedeniyle fahri turizm elçiliği beratı ve plaketi verildi. 81 yaşındaki sanatçı, verilen beratın kendisi için ödülden çok çocuklarına bırakacağı bir miras olduğunu söyledi.

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Sanatçı Fedon Kalyoncu için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde tören düzenlendi. Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras katıldı.

Sanatçı Fedon, Bodrumun turizm elçisi oldu

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci yaptığı konuşmada, Türk müziğine ve evrensel müziğe verdiği katkılardan dolayı Fedon’a fahri turizm elçiliği beratı ve plaketi verildiğini belirtti.

Sanatçı Fedon, Bodrumun turizm elçisi oldu

“BU BİR ÖDÜL DEĞİL, MİRAS”

40 yıldır sahnelerde şarkı söylediğini belirten Fedon, kendisine verilenin bir ödül olmadığını, çocuklarına bırakabileceği bir miras olduğunu söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Fedon’un yalnızca sanatçı kimliğiyle değil, kültürü, yaşamı ve ülkeye kattıklarıyla da örnek olduğunu söyledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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