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İstanbul Havalimanı'nda şoke eden olay! Uçak haczedildi, yolcular indirildi

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İstanbul Havalimanı'nda şoke eden olay! Uçak haczedildi, yolcular indirildi
Başlık Resmiİstanbul Havalimanında şoke eden olay! Uçak haczedildi, yolcular indirildi

İran merkezli Caspian Airlines'e ait yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan İran'a yapacağı sefer öncesi Türkiye'deki bir havacılık şirketine olan borcu nedeniyle haczedilerek seferden çekildi. Yolcular ve kabin ekibi uçaktan indirilerek terminale alındı.

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İran merkezli hava yolu şirketi Caspian Airlines'in İstanbul Havalimanı'ndan İran'a sefer yapan yolcu uçağı, Türkiye'deki bir havacılık şirketine olan borcu nedeniyle haczedilerek seferden çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Caspian Airlines'in Türkiye'deki bir havacılık şirketine olan borcu nedeniyle icra kararı alındı. Kararın uygulanması için alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları İstanbul Havalimanı'na geldi.

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YOLCULAR İNDİRİLDİ, HACİZ UYGULANDI

Caspian Airlines'e ait EP-KPB kuyruk tescilli uçak, İran seferini gerçekleştirmek üzere yolcu alımını tamamladı. Bu sırada icra memurları ve şirketin avukatı, uçağın kalkışına izin verilmemesini istedi.

Bunun üzerine yolcular ve kabin ekibi uçaktan indirilerek terminale alındı. Uçağa haciz işlemi uygulanırken, sefer de gerçekleştirilemedi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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