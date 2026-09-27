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Yaşam

Türkiye’de bir ilk! 1,5 metre yüksekliğindeki dev kağıda kömürle Bergen’in portresini çizdi

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Gümüşhane’de resim öğretmeni Halit Terzi, bir ilke imza attı. Terzi, 1,5 metre yüksekliğindeki dev kâğıda kömürle arabesk sanatçısı Bergen’in portresini çizdi. Terzi “Bergen en sevdiğim sanatçıdır. Erken yaşta öldürülmesi beni çok etkilemişti. Yıllardır evlerimiz sobalı olduğu için kömür poşetlerdik, fikir oradan çıktı. Türkiye'de bu boyutta kömürle çizen başka kimse yoktu, en büyüğünü ben çizdim” dedi.

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Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki ressam ve resim öğretmeni Halit Terzi, evlerindeki soba kömürlerini kullanarak 1,5 metre yüksekliğindeki dev kâğıda arabesk müziğin simge isimlerinden Bergen'in portresini yaptı.

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Türkiye’de bir ilk! 1,5 metre yüksekliğindeki dev kağıda kömürle Bergen’in portresini çizdi
Başlık ResmiTürkiye’de bir ilk! 1,5 metre yüksekliğindeki dev kağıda kömürle Bergen’in portresini çizdi

“ÖLDÜRÜLMESİ BENİ ÇOK ETKİLEMİŞTİ”

17-18 yıldır karakalem çalışmaları gerçekleştiren Halit Terzi, eserini hazırlarken yaşadığı zorlu süreci şöyle anlattı:

Arabesk tarzını seviyorum, Bergen en sevdiğim sanatçıdır. Erken yaşta öldürülmesi beni çok etkilemişti. Yıllardır evlerimiz sobalı olduğu için kömür poşetlerdik, fikir oradan çıktı. Kömürle çizim yapmak çok zor. Tozu var, pisliği var, elden ve kağıttan çıkmıyor; silseniz bile izi kalıyor. Çuvalın içindeki en iyi kömürleri seçtim. Kağıt çok büyük olduğu için evde yerde çizdim. Ayak izi olmasın ve kirlenmesin diye odamı kilitleyip dışarı çıkmadım. Çizim yaparken çay kahve bile içemedim, radyodan sürekli Bergen şarkıları dinledim. Türkiye'de kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek istedim. 30'lu yaşlarında öldürülmesine çok üzülüyorum. Türkiye'de bu boyutta kömürle çizen başka kimse yoktu, en büyüğünü ben çizdim.

Türkiye’de bir ilk! 1,5 metre yüksekliğindeki dev kağıda kömürle Bergen’in portresini çizdi
Başlık ResmiTürkiye’de bir ilk! 1,5 metre yüksekliğindeki dev kağıda kömürle Bergen’in portresini çizdi

TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATTI

Çocukluk yıllarında evlerinin sobalı olması nedeniyle arkadaşlarıyla kömür torbalarken siyah maddelerin kağıt üzerindeki izini fark eden Terzi, Türkiye'de bir ilke imza atarak 150 santimetreye 100 santimetre boyutlarındaki dev kağıda kömür parçalarıyla ünlü sanatçı Bergen'in portresini işledi.

Türkiye’de bir ilk! 1,5 metre yüksekliğindeki dev kağıda kömürle Bergen’in portresini çizdi
Başlık ResmiTürkiye’de bir ilk! 1,5 metre yüksekliğindeki dev kağıda kömürle Bergen’in portresini çizdi

“RESİM BÖLÜMÜNE GİDECEĞİM DİYE TUTTURDU”

Ressam Halit Terzi’nin babası Erol Terzi ise oğlunun 5 yaşından bu yana resme ilgisi olduğunu belirterek “Trabzon'da doktora götürdüğümde doktor ona beyaz bir kağıt verdi. Orada öyle güzel bir resim çizdi ki doktor bile 'Bu çocuk ileride resim öğretmeni olur' dedi. İlkokulda sulu boya ve kuru boyayla kendini göstermeye başladı. Ortaokulda 'Ben resim bölümüne gideceğim' diye tutturunca Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesine verdik. Ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesini kazandı ve sürecini başarıyla sürdürdü. Süreci severek yürütüyor” diye konuştu.

Türkiye’de bir ilk! 1,5 metre yüksekliğindeki dev kağıda kömürle Bergen’in portresini çizdi
Başlık ResmiTürkiye’de bir ilk! 1,5 metre yüksekliğindeki dev kağıda kömürle Bergen’in portresini çizdi
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gümüşhane
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