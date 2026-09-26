Borsa kritik destekte tutundu! Hisselerdeki kayıp %40’a ulaştı

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %2,9 değer kaybı ile 12.899’dan kapandı. Endeksin, kritik destek olarak gösterilen 12.800 desteğinin üzerinde tutunması dikkat çekti. Buna karşılık hisselerdeki haftalık değer kaybı %40’a ulaştı. Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunan JP Morgan ekim ve aralıkta 100’er baz puanlık 2 faiz indirimi beklentisini dile getirdi. Fitch ise yıl sonunda doların 51,00 TL olabileceği tahmini paylaştı.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli bir hafta daha geride kalırken, içeride tasfiye edilen fonlarla ilgili süreç ve bunun fiyatlamalara yansımaları izlendi. Küresel tarafta ise Orta Doğu’daki belirsizlikler, petrol fiyatlarının vadeli işlemlerde 100 doların üzerinde tutunması ve ABD tahvil faizlerinin son 20 yılın en yüksek seviyelerine yönelmesi takip edildi.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %2,9 geriledi ve 12.899 puandan kapanış yaptı. Endeksin, analistler tarafından kritik destek olarak gösterilen 12.800 desteğinin üzerinde tutunması dikkat çekti. Buna karşılık hisselerdeki haftalık değer kayıplarının %40’a vardığı da görüldü. Analistler, borsada yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 13.500 seviyesinin ilk direnç olarak öne çıkabileceğini ifade ediyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamında en çok yükselen hisseler şöyle sıralandı:

Hisse Kodu Fiyat Yükseliş TUKAS 2,29 TL %24,46 BALSU 7,40 TL %18,21 TKFEN 277,50 TL %13,36 ECILC 68,50 TL %13,04 AKSEN 72,00 TL %9,67

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında en çok düşen hisseler ise şunlar oldu:

Hisse Kodu Fiyat Düşüş TUKAS 2,29 TL %24,46 BALSU 7,40 TL %18,21 TKFEN 277,50 TL %13,36 ECILC 68,50 TL %13,04 AKSEN 72,00 TL %9,67

JP MORGAN’DAN AÇIKLAMA

Bu arada Türkiye ekonomisine ilişkin uluslararası kuruluşlardan arka arkaya dikkat çeken mesajlar geldi. JP Morgan, TCMB’nin 22 Ekim’de politika faizini 100 baz puan, aralık ayında da 100 baz puan indirmesini beklerken, politika faizinin yıl sonunda yüzde 35’e gerileyeceği tahmininde bulundu. Banka, temel enflasyon eğilimindeki yavaşlamanın faiz indirimi için alan oluşturduğunu bildirdi.

EYLÜL TÜFE BEKLENTİSİ

Gözler 5 Ekim’de açıklanacak Eylül enflasyonuna çevrildi. JP Morgan, aylık TÜFE artışının yüzde 2,2 olmasını, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,5’ten yüzde 30,2’ye gerilemesini bekliyor. Ancak enerji fiyatlarındaki yükseliş önemli bir risk olarak gösteriliyor. Banka, eylülde enerji fiyatlarının aylık yüzde 6 arttığını tahmin ederken, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 29,5 olarak açıkladı.

Borsa kritik destekte tutundu! Hisselerdeki kayıp %40’a ulaştı

REZERVLER GÜÇLÜ

Fitch ise sıkı para politikası ve rezervlerdeki toparlanmanın dış riskleri sınırladığını belirtti. TCMB’nin brüt rezervlerinin mart sonundan bu yana 25 milyar dolar artarak, 23 Eylül itibarıyla 176 milyar dolara yükseldiği; swap hariç net rezervlerin ise 16 milyar dolardan 45 milyar dolara çıktığı belirtildi. Ancak rezervlerin savaş öncesindeki 210 milyar dolar seviyesinin altında kaldığına dikkat çekildi.

DOLAR TAHMİNLERİ

Enerji faturası ve cari açık da kritik başlıklar arasında gösterildi. Fitch, İran savaşının etkileriyle Türkiye’nin cari açığının GSYH’ye oranının 2026’da yüzde 3’e yaklaşacağını öngörüyor. Dolar/TL’nin yıl sonunda 51,00 TL seviyesine ulaşacağını tahmin eden Fitch; enflasyonun 2026’da yüzde 30,5 ve 2027 sonunda da yüzde 23,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Borsa kritik destekte tutundu! Hisselerdeki kayıp %40’a ulaştı

BÜYÜME ÖNGÖRÜLERİ

Fitch, yaklaşık 18 milyar dolarlık yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin son gelişmelerin ise alınan tedbirler ile dengelediğini ve gelişmelerin kredi notu üzerinde önemli bir etki oluşturmasının beklenmediğini bildirdi. Büyümede ise 2027 için toparlanma beklentisi var. Fitch, Türkiye ekonomisinin gelecek yıl yüzde 4,3 büyümesini bekliyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen işlemler ve finans kuruluşları raporları dikkate alınarak hazırlandı. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.