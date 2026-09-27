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Dünya

Kazakistan'da 14 askerin öldüğü facia sonrası deprem! Savunma Bakanı görevden alındı

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Kazakistan'da 14 askerin öldüğü facia sonrası deprem! Savunma Bakanı görevden alındı
Başlık ResmiKazakistanda 14 askerin öldüğü facia sonrası deprem! Savunma Bakanı görevden alındı

Kazakistan'da 14 askerin hayatını kaybettiği Hazar Denizi'ndeki askeri tatbikat faciasının ardından Savunma Bakanı Dauren Kosanov görevden alındı.

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Geçtiğimiz günlerde Mangistau bölgesinde düzenlenen “Hazar Korganı-2026” askeri tatbikatı sırasında meydana gelmişti.

17 ASKER DENİZE SÜRÜKLENMİŞTİ

Tatbikat sırasında “Kaysar” isimli tekneden personelin indirilmesi sırasında 17 asker Hazar Denizi'ne sürüklenmişti. Askerlerden 3'ü kurtarılırken 14'ü hayatını kaybetmişti.

Facianın ardından Kazakistan'da 25 Eylül ulusal yas günü ilan edilmişti.

Kazakistanda 14 askerin öldüğü facia sonrası deprem! Savunma Bakanı görevden alındı
Başlık ResmiKazakistanda 14 askerin öldüğü facia sonrası deprem! Savunma Bakanı görevden alındı

5 ASKERİ YETKİLİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan 5 yetkili, görevde ihmal ve ağır sonuçlara yol açan seyir kurallarının ihlali şüphesiyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı ve Birinci Başkomutan Yardımcısının yanı sıra iki askeri birlik komutanı, deniz piyade bölüğü komutanı ve tekne komutanı da yer aldı.

TOKAYEV ÖNCE İNCELEME TALİMATI VERDİ

Facianın ardından Cumhurbaşkanı Tokayev, Savunma Bakanlığı'ndaki durumun kapsamlı şekilde incelenmesi için özel bir komisyon kurulması talimatını verdi.

Komisyondan ilk inceleme sonuçlarını yedi gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı'na sunması istendi.

SAVUNMA BAKANI GÖREVDEN ALINDI

Soruşturma sürerken Kazakistan yönetiminden yeni bir karar geldi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tokayev'in imzaladığı kararnameyle Savunma Bakanı Dauren Kosanov'un görevden alındığı duyurdu.

Kosanov, Haziran 2025'ten bu yana Kazakistan Savunma Bakanlığı görevini yürütüyordu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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