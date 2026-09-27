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Dünya

Asya basını Çanakkale'yi mercek altına aldı! Türkiye'nin yeni hedefini dünyaya duyurdular

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Asya basını Çanakkale'yi mercek altına aldı! Türkiye'nin yeni hedefini dünyaya duyurdular
Başlık ResmiAsya basını Çanakkaleyi mercek altına aldı! Türkiyenin yeni hedefini dünyaya duyurdular

Japonya merkezli Nikkei Asia, Türkiye'nin Çanakkale'deki Birinci Dünya Savaşı batıklarını koruyarak bölgeyi dünyanın önde gelen su altı tarih ve dalış merkezlerinden birine dönüştürme çalışmalarını gündemine taşıdı.

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Japonya merkezli Nikkei Asia, Türkiye'nin Çanakkale açıklarında yürüttüğü su altı mirası projesini mercek altına aldı.

Çanakkale sularında 100'den fazla savaş dönemi batığının bulunduğuna dikkat çeken gazetede, bunlardan 17'sinin "Deep Heritage" (Derin Miras) projesi kapsamında koruma altına alınmasının planlandığı aktardı.

Asya basını Çanakkaleyi mercek altına aldı! Türkiyenin yeni hedefini dünyaya duyurdular
Başlık ResmiAsya basını Çanakkaleyi mercek altına aldı! Türkiyenin yeni hedefini dünyaya duyurdular

Projenin hem tarihi mirası ve deniz yaşamını korumayı hem de Çanakkale'nin dalış turizmindeki cazibesini artırmayı hedeflediğine dikkat çekildi.

Asya basını Çanakkaleyi mercek altına aldı! Türkiyenin yeni hedefini dünyaya duyurdular
Başlık ResmiAsya basını Çanakkaleyi mercek altına aldı! Türkiyenin yeni hedefini dünyaya duyurdular

BATIKLAR 50 YIL DAHA KORUNACAK

Öte yandan Asya basını, "tarihi gemilerin korozyonunu yavaşlatacak katodik koruma sistemi uygulanacak. Yetkililere göre bir grup savaş gemisine uygulanan en büyük katodik koruma çalışmalarından biri olan sistem sayesinde batıkların 50 yıla kadar korunması mümkün olabilecek." şeklinde bilgi paylaştı.

Asya basını Çanakkaleyi mercek altına aldı! Türkiyenin yeni hedefini dünyaya duyurdular
Başlık ResmiAsya basını Çanakkaleyi mercek altına aldı! Türkiyenin yeni hedefini dünyaya duyurdular

HEDEF 15 BİN DALGIÇ

Türkiye'nin hedefi yalnızca tarihi batıkları korumakla sınırlı değil. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı geçen yıl yaklaşık 4 bin 700 kişi ziyaret ederken, yetkililer önümüzdeki 10 yıl içinde bu rakamı yıllık 15 bin dalgıca, yabancı ziyaretçi sayısını ise 10 bine çıkarmayı bekliyor.
Haberde, teknik dalış amacıyla Türkiye'ye gelen turistlerin ortalama yabancı turistten altı kat daha fazla harcama yaptığına da değinildi.

NIKKEI ASIA: ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Çanakkale'nin ulusal hafızadaki önemine işaret eden Nikkei Asia, "Çanakkale geçilmez" ifadesi Türkiye için bir gurur kaynağı olmaya devam edecek" dedi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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