Pakistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Dera Ismail Khan kentinde bulunan kaçakçılık kontrol noktasında düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

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Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Dera Ismail Khan kentinde bomba yüklü araç ile düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi.

CAN KAYBI 12'YE YÜKSELDİ

Pakistanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kentin Darazanda bölgesindeki bir kaçakçılık kontrol noktasında düzenlenen saldırıda yaşanan can kaybının 12'ye yükseldiği bildirildi.

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Güvenlik kaynakları, saldırıyı bir terör saldırısı olarak nitelendirerek, "Fitna al-Khawarij bir kez daha güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef aldı" demişti. "Fitna al-Khawarij", Pakistan'ın ülkede terör örgütü listesinde yer alan Tehreek-i-Taliban (TTP-Pakistan Talibanı) için kullandığı bir terim olarak biliniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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