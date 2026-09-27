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3. Sayfa

Kocaeli'de sokakta silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti

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Kocaeli'de sokakta silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti
Başlık ResmiKocaelide sokakta silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta, 37 yaşındaki Fatma Ç., kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaelide sokakta silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti
Başlık ResmiKocaelide sokakta silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti

HASTANEDE CAN VERDİ

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatma Ç'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Körfez
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