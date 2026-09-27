Kocaeli'de sokakta silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.
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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta, 37 yaşındaki Fatma Ç., kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fatma Ç'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.
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