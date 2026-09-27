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Ekonomi

Elektrik gücünde güneş ve rüzgâr atağı! Yenilenebilir enerjide pay yüzde 62,9’a çıktı

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Elektrik gücünde güneş ve rüzgâr atağı! Yenilenebilir enerjide pay yüzde 62,9’a çıktı
Başlık ResmiElektrik gücünde güneş ve rüzgâr atağı! Yenilenebilir enerjide pay yüzde 62,9’a çıktı

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, ağustos sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata ulaşırken, toplam kurulu gücün yüzde 62,9’una karşılık gelen 79 bin 902 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre, ağustos sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücünde yerli kaynakların payı yüzde 72,1 oldu. Güneş enerjisinin kurulu gücü 27 bin 914 megavata, toplam kurulu güç içindeki payı ise yüzde 22’ye çıktı.

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Rüzgâr enerjisinde kurulu güç 15 bin 434 megavata ulaşırken payı yüzde 12,2 olarak gerçekleşti. Böylece güneş ve rüzgârın toplam kurulu gücü 43 bin 348 megavata, toplam kurulu güç içerisindeki payı da yüzde 34,2’ye yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji altyapısını güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirterek, güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıracaklarını ifade etti.

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Bayraktar, temiz, yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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