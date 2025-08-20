Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Van'da dev güneş enerjisi santrali yatırımı: Yılda 450 milyon lira tasarruf sağlayacak!

Van'da dev güneş enerjisi santrali yatırımı: Yılda 450 milyon lira tasarruf sağlayacak!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Van&#039;da dev güneş enerjisi santrali yatırımı: Yılda 450 milyon lira tasarruf sağlayacak!
Van, Güneş Enerjisi, VASKİ, Enerji, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Van'ın Edremit ilçesinde 500 bin metrekarelik alana kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) için çalışmalar başladı. 1,2 milyar lira yatırımla hayata geçirilen proje, 38,5 megavat enerji üretecek ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (VASKİ) enerji giderlerinden yılda yaklaşık 450 milyon lira tasarruf sağlaması hedefleniyor. 69 bin 888 panel ve son teknoloji ekipmanlarla donatılacak santral, 4 ay içinde tamamlanarak hizmete girecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası işbirliğiyle Van'a kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde 500 bin metrekarelik alanda yapımı süren santralde 38,5 megavat enerji üretilecek.

Van'a kurulacak dev güneş enerjisi santrali adeta para basacak! Belediye ve bakanlıktan büyük yatırım - 1. Resim

450 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

1,2 milyar lira yatırım bedeliyle kurulacak enerji santralinin devreye alınmasıyla Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün enerji giderlerinden yılda yaklaşık 450 milyon lira tasarruf etmesi hedefleniyor.

Van'a kurulacak dev güneş enerjisi santrali adeta para basacak! Belediye ve bakanlıktan büyük yatırım - 2. Resim

"PROJEMİZ 38,5 MEGAVAT GÜCÜNDE OLUP 4 AYDA TAMAMLANARAK İDAREMİZE TESLİM EDİLECEK"

Proje Müdürü Serdal Mert, santralin kısa sürede devreye alınması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kentte önemli bir projenin hayata geçirildiğini ifade eden Mert, şunları kaydetti:

"Güneş panellerinin montajı için konstrüksiyon altyapı işlemlerimiz devam ediyor. Projemiz 38,5 megavat gücünde olup 4 ay içinde tamamlanarak idaremize teslim edilecek. Sahamızda 69 bin 888 yüksek verimli panel, 105 adet 350 kilovat inverter, 7 adet 5 MVA trafo ve 1 dağıtım merkezi bulunacak. Üretilen enerji Engil Trafo Merkezi’ne aktarılacak. Projemizde son teknoloji ürünü paneller kullanılacak ve üretim, otomasyon sistemi ile VASKİ'nin tüketimiyle mahsuplaştırılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı
Erdoğan-Nebati görüşmesinin perde arkası: Fırça değil ekonomi görüşmesiBorsada son 1 yılın en yükseği! BİST 100 rekora dayandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borsada son 1 yılın en yükseği! BİST 100 rekora dayandı - EkonomiBorsada son 1 yılın en yükseği!Erdoğan-Nebati görüşmesinin perde arkası: Fırça değil ekonomi görüşmesi - EkonomiFırça değil ekonomi görüşmesiMemur zammında yeni gelişme! Memur-Sen sabah aldığı karardan vazgeçti: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız - EkonomiMemur-Sen karar değiştirdi!Türkiye'nin en çok vergi veren şirketleri açıklandı! Listenin ilk 3 sırasında bankalar var, işte tam liste - Ekonomiİşte Türkiye'nin en çok vergi veren şirketleri!Pazarda kartlı ödeme dönemi! Ziraat Bankası'ndan pazarcılara özel kampanya - EkonomiPazarda kartlı ödeme dönemi! Ziraat Bankası'ndan pazarcılara özel kampanyaDolar 50 liraya, euro 60 liraya dayanacak! Danimarkalı bankadan çarpıcı kur tahminleri - EkonomiDanimarkalı bankadan çarpıcı kur tahminleri
Sonraki Haber Yükleniyor...