Van'da dev güneş enerjisi santrali yatırımı: Yılda 450 milyon lira tasarruf sağlayacak!

Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası işbirliğiyle Van'a kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde 500 bin metrekarelik alanda yapımı süren santralde 38,5 megavat enerji üretilecek.

450 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

1,2 milyar lira yatırım bedeliyle kurulacak enerji santralinin devreye alınmasıyla Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün enerji giderlerinden yılda yaklaşık 450 milyon lira tasarruf etmesi hedefleniyor.

"PROJEMİZ 38,5 MEGAVAT GÜCÜNDE OLUP 4 AYDA TAMAMLANARAK İDAREMİZE TESLİM EDİLECEK"

Proje Müdürü Serdal Mert, santralin kısa sürede devreye alınması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kentte önemli bir projenin hayata geçirildiğini ifade eden Mert, şunları kaydetti: