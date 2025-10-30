‘Gram’ fiyatı %-10 düştü! Altın, Trump-Şi zirvesine kilitlendi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ve değerli metallerde dikkatle beklenen ABD Merkez Bankasının faiz kararı beklentilere paralel olarak gerçekleşti. FED, politika faizini 0,25 baz puan indirerek %3,75-%4,00 aralığına çekti.

Faiz indirimi kadar FED Başkanı Powell’ın açıklamaları da takip edildi. Powell’ın aralık toplantısı için net bir faiz indirimi sinyali vermemesi belirsizliğe sebep oldu.

OSN ALTINDA ZAYIF GÖRÜNÜM

Ons altın, FED’in karar gününde %-0,57 değer kaybederek 3.930 dolardan kapanış yaptı. Böylece ons fiyatı 3 Ekim’den bu yanan en düşük günlük kapanışa imza attı.

Onsta yeni günde de işlemler zayıf bir görünüme işaret ederken, (TSİ 06:00 itibarıyla) fiyatlarda 3.925 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

30 EKİM 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalara bakıldığında spotta işlem gören 30 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.305 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı son 3 haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, 5.910 TL zirvesinden düşüşün boyutu %10’u geçti.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 5.650 TL’den ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.215 TL’den gerçekleşiyor.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİLLERİ

FED Başkanı Powell'ın temkinli açıklamalarda bulunarak aralık ayında “yeni bir faiz indirimine” ilişkin belirsizliğin yüksek olduğunu ifade etmesinin ardından; dolar endeksi 99 seviyesini aştı ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeniden %4 seviyesinin üzerine çıktı.

Doların güç kazanmasına işaret eden bu göstergeler, ons fiyatının baskı altında kalmasını beraberinde getirdi.

DİKKATLER ABD-ÇİN ZİRVESİNDE

ABD ve Çin arasında son haftalarda yeniden tırmanan ticaret gerginliği de ons fiyatını 4.381 dolar zirvesine taşımıştı. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in Güney Kore'de bir araya gelerek, ticaret anlaşmazlıklarını giderecek bir anlaşmaya varmaları bekleniyor.

Altın fiyatları, potansiyel bir ticaret anlaşması beklentilerinin artması, risk iştahının yükselmesi ve güvenli liman talebinin düşmesinden de negatif etkileniyor.