İngiltere’de Leicester Üniversitesi’nden mikrobiyolog Dr. Primrose Freestone, kirli çorapların sıklıkla değiştirilmesi gerektiğini, aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalınabileceğini bildirdi. Dr. Freestone’a göre ayaklar, binlerce bakteri ve mantar türüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle sıcak ve nemli bölgelerde çoğalan bu mikroorganizmalar, ter ve ölü deriyle besleniyor.

BİR ÇİFT ÇORAPTA 9 MİLYON BAKTERİ YAŞAYABİLİYOR

Araştırmalar, bir çift çorapta 9 milyona kadar bakteri bulunabildiğini ortaya koyarken, çoraplarda aspergillus, candida ve cryptococcus gibi tehlikeli patojenlere de rastlanabiliyor.

Dailmail'e konuşan Freestone, kirli çorapların yalnızca ayak sağlığını değil, temas edilen yüzeyler aracılığıyla başkalarının sağlığını da riske atabileceğine dikkat çekiyor. Bu mikroplar ayakkabılara, yataklara ve zeminlere yayılabiliyor; tedavi edilmezse ağrılı ve bulaşıcı ayak mantarına ve hatta solunum ve bağırsak enfeksiyonlarına kadar birçok sağlık sorununa yol açabiliyor.

Her gün değiştirmek sandığınızdan daha önemli! Kirli çorapların barındırdığı gizli tehlike: 9 milyon bakteri...

BAKTERİLER İÇİN İDEAL BİR ORTAM

Ayak kokusunun da bakteri faaliyetinin bir göstergesi olduğunu belirten Freestone, terle beslenen bakterilerin çürük soğan veya peynir gibi kokular ürettiğini ifade etti. Freestone'a göre, çorapların teri hapsetmesi, bu bakteriler için ideal bir ortam oluşturuyor ve mikroplar kumaş üzerinde aylarca canlı kalabiliyor.

Uzmanlar, ayak sağlığını korumak için çorapların her gün değiştirilmesini, ayakların günde en az bir-iki kez yıkanmasını ve çorapların 60 derecede, enzimli deterjanla yıkanmasını öneriyor. Ayrıca terlemeyi azaltan ya da hava geçirgenliği yüksek çorapların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

