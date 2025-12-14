Kanal D'nin Cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Güller ve Günahlar, nefes kesen 10.bölümün ardından 11.bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar...

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizide, sırlar tek tek gün yüzüne çıkarken Kader'in devlet korumasına alınması tüm dengeleri altüst etti.

Güller ve Günahlar, 13 Aralık Cumartesi akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi. Gözler yeni çıkacak fragmana çevrildi.

Güller ve Günahlar 11.bölüm fragmanı gündemde! Yeni bölümde neler olacak?

GÜLLER VE GÜNAHLAR 11.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NEREDEN İZLENİR?

Güller ve Günahlar dizisinin 11.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Kanal D'de ekrana gelen Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıda yer alan linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bu nedenle son bölümde Kader'i tekrar yanına alabilmek için çırpınan Zeyneb'in, Serhat'tan gelen evlilik teklifine ne cevap vereceği büyük bir merakla bekleniyor.

