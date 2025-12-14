Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
İlk 11 dakika yetti!

Ömer Faruk Ünal
Ömer Faruk Ünal
Samsunspor karşısında zar zor kazanmışsın! Monaco’dan eli boş dönmüşsün! Yol ve maç yorgunluğu da var! Yine deplasmandasın!

Zor bir rakip işi zora sokardı, “Ligde bu haftaki rakibini sen seç” desen bu kadar isabetli olurdu.

Antalyaspor öyle bir yerde top kaptırdı ki; kendi sahalarında ve Yunus, Osimhen, Sane’nin arasında... Ve G.Saray maça golle başlamış oldu.

Barış Alper düzeltti; beş kişinin arasından sağ bekten gelen Sallai’nin önüne yuvarladı. Maçın; rengi daha 11. dakika dolmadan belli olmuştu.

Antalyaspor’un reaksiyon verecek mecali yoktu.

Antalyaspor çok dağınıktı

Antalyaspor savunması dağınıktı, dikkatsizdi, birbirlerinden de habersizdiler. Bireysel hatalar zincirleme geldi.

Osimhen ilk 35 dakikada üç net pozisyon buldu, atamadı. Sebebi Antalya defansı öyle hatalar yaptı ki; Osimhen, o kadar sakarlık yapacaklarını ummuyordu. Konsantrasyon sağlayamadı.

Antalyaspor, Boli ile pozisyon buluyordu. Ancak ya topu ezdi ya kaptırdı ya da ofsayttı.

Çok poziyon verdiler. Rakip kaleye şut atmaları, korner kullanmaları başarıydı.

Son cümlemiz; Antalyaspor galibiyeti ya da oyun üstünlüğü asla ölçü olmamalı.

Yunus maçı yönlendiren isimdi

ELLE OYNAMA YOK: 2-0’dan sonra Jakobs’un ayağından seken top, doğal konumundaki eline geliyor.

YUNUS AKGÜN: Sara’nın, İlkay’ın yapmadığı, yapamadığı işleri yaptı. Oyunu yönlendiren oyuncu oldu.

SANE: Maçı kolaylaştıran oyuncu oldu. Küpesiyle sahaya çıkmıştı. Bunu Bayern’de, millî takımında yapmayı aklından bile geçiremez. Bizde her şey serbest. Tıpkı her maçın birkaç dakika geç başlaması gibi. Neyse ki, fark edildi; 20. dakikada küpe çıkarttırıldı.

Maçın adamı: Yunus Akgün

