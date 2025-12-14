Oppo Find X9 Pro, 200 MP Hasselblad telefoto kamerası, Dolby Vision destekli 4K/120 fps video kaydı ve güçlü donanımıyla mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatırken, 7.500 mAh pili ve hızlı tuş özelliğiyle de kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

ÖMER TEMÜR - Cep telefonları gelişmiş özellikleriyle fotoğrafçılıkta çığır açıyor. Oppo’nun Türkiye’de satışa sunduğu Find X9 Pro gelişmiş Hasselblad Master kamera sistemi ve 200 MP telefoto sensörü âdeta fotoğraf makinelerine taş çıkarıyor.

Serinin en iddialı özelliklerinden biri olan 200 MP çözünürlüğündeki Hasselblad telefoto kamera, her karede olağanüstü netlik, doğal renk ve ayrıntı sunuyor. Find X9 Pro, Dolby Vision formatında 4K/120 fps kayıt desteği ile video tarafında da profesyonel düzeyde sinematik çekimlere imkân veriyor. Telefonda ayrıca Sahne Modu ve AI Ses Odaklama gibi özellikler bulunuyor.

Find X9 Pro, cihazın yan tarafında bulunan hızlı tuş özelliğiyle de kullanıcı dostu deneyim sunuyor. Kullanıcılara bu tuşa istediği fonksiyonu atayarak uygulamalara daha hızlı erişebiliyor. Mesela basıldığında kamera otomatik olarak açılıyor. Gücünü 3 nm mimariye sahip MediaTek Dimensity 9.500 yonga setinden alan cihaz 7.500 mAh kapasiteli silikon-karbon pil teknolojisiyle de tek şarjla iki güne kadar kesintisiz kullanım imkânı sunuyor.

Find X9 Pro, ipek beyazı ve titanyum antrasit olmak üzere iki renk seçeneği ile 89.999 TL fi yatla Türkiye’de satışa çıktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası