Güllü’nün ölümüyle ilgili tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in babası Gürol Gülter, kızının yakalanmadan önce kendisini aradığını söyledi. Baba Gülter, kızının annesinin mezarı başında ağlayarak konuştuğunu belirterek, “Tuğyan çıkacağı mahkemede gerçek neyse anlatacak, başka yolu yok” dedi.

Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’da yaşanan ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, dosyaya giren ifadeler kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor.

Olayla bağlantılı olarak tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in babası Gürol Gülter, yaşanan sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MEZARI BAŞINDA AĞLAMIŞ

Habertürk ekranlarında konuşan Gülter, kızının tutuklanmasının ardından büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirip olaydan birkaç gün önce Tuğyan’ın kendisini aradığını söyledi.

Gülter, kızının annesi Güllü’nün mezarının başında olduğunu, ağlayarak konuştuğunu ve moral vermeye çalıştığını ifade etti. Baba Gülter, “Bir babayım, inanmak istemedim. Her anne-kız arasında sorun olur ama bu boyutta bir şey olabileceğini hiç düşünmedim” dedi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in babası konuştu: Yakalanmadan önce mezara gidip ağlamış

"GERÇEĞİ KENDİ AĞZINDAN DUYMAK İSTİYORUM"

Baba-kız ilişkilerinin çok güçlü olmadığını da dile getiren Gülter, “Evlat benim evladım ama bu çok ağır bir tablo. Yine de gerçeği mahkemede kendi ağzından duymak istiyorum. Tuğyan çıkacağı duruşmada ne yaşandıysa anlatacak, başka yolu yok” ifadelerini kullandı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in babası konuştu: Yakalanmadan önce mezara gidip ağlamış

Güllü ile Tuğyan arasında zaman zaman gerginlikler yaşandığını bildiğini söyleyen Gürol Gülter, son görüşmelerinin mezarlıkta yapılan telefon konuşması olduğunu vurguladı:

“Yakalanmadan önce annesinin mezarına gitti, ağlayarak benimle konuştu. Annesiyle bazı tartışmaları olduğunu biliyordum ama böylesine bir sürece dönüşeceğini aklımın ucundan geçirmezdim”

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in babası konuştu: Yakalanmadan önce mezara gidip ağlamış

Soruşturma kapsamında gözler şimdi Tuğyan Ülkem Gülter’in ilerleyen günlerde çıkacağı mahkemeye çevrilirken, babası Gürol Gülter de “Ne olduysa orada ortaya çıkacak. Ben de ancak o zaman ikna olurum” diyerek sürecin netleşmesini beklediğini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası