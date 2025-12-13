Pendik’te bir İSKİ çalışanının önce su borusunu kestiği, sonra arızayı gidermek için geri geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde ilginç ve tartışmaya neden olan bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir İSKİ personeli elindeki kesici aletle su borusunu kesti ve kısa süre sonra, meydana gelen arızayı gidermek için aynı noktaya geri döndü.

KAMERALAR ANBEAN KAYDETTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çalışanın boruyu kestiği ve ardından tamir işlemi için geldiği görüldü. O sırada çevredeki vatandaşların İSKİ çalışanına tepkileri de kayda geçti.

Olayın ardından bölgede su kesintisi yaşandı ve mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük dikkat çekti.

Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası