Pendik’te 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 çocuğun hastanede hayat mücadelesi verdiği yangının yeni detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Gözaltına alınıp serbest bırakılan annenin yangını öğrenince komşusunu arayarak “Çocuklarımı kurtarın” dediği öğrenildi. İşte yangına ilişkin son bilgiler…

Pendik’te Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede gece saatlerinde yangın çıkmış, yangında Ö.S. (2), Z.S (5) ve C.Ç. (9) hayatını kaybetmişti. 1 çocuk yoğun bakımda tedavi altına alınmış, yangına ilişkin ise soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmada gözaltına alınan anne S.S kusur durumu nedeniyle serbest bırakılmıştı.

2 AY ÖNCE TAŞINMIŞLAR

Yürek sızlatan yangına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah’ta yer alan habere göre, anne S.S. ve eşinin kağıt toplayıcılığı yaptığı, 2 ay önce mahalleye taşındığı öğrenildi.

Annenin yangını öğrenir öğretmen komşusunu arayıp “Çocuklarımı kurtarın” dediği ortaya çıkartı. Çocukların annesinin 15, baba T.Ö'nün ise 41 suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Öte yandan yangının olduğu saatlerde baba T.Ö.'nün de aranma kaydı olduğu bir suçtan dolayı polis merkezinde gözaltında bulunduğu ortaya çıkmıştı.



VALİLİK AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 02.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan konutta çıkış sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldiği, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği belirtilmişti.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü, binada yapılan arama tarama çalışması sırasında 1 numaralı dairede bilinci kapalı şekilde 4 çocuğun bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

Çocuklara ilk müdahaleyi, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yapmış ve yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetci (5) ve Özden Sepetci (2) isimli çocuklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. 2014 doğumlu Muhammed Ali Çelikkol’un ise kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi devam etmektedir. Olay sonrasında yapılan ilk incelemede ise çocukların annesi olan Selvi Sepetci'nin, 2025 doğumlu diğer çocuğu Ela Nur Zurnacı'yı tedavisi için Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine götürdüğü için olay sırasında evde bulunmadığı tespit edilmiştir. Yangının kesin çıkış sebebi, itfaiyenin hazırlayacağı raporla tespit edilecektir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

