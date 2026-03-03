Ağız içinde devrim! Kemik kaybına Türk buluşu
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenleri, çene kemiği kayıplarının tedavisi için vücutta eriyebilen ve kişiye özel üretilebilen antibakteriyel polimer bir materyal geliştirdi. Üç boyutlu yazıcılarla üretilen yenilikçi yöntemle kemik oluşumunun daha sağlıklı desteklenmesi hedefleniyor.
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, çene kemiği kayıpları için yenilikçi bir tedavi yöntemi geliştirdi.
- Geliştirilen yöntem, mevcut kemik tozu ve titanyum greftlerinin dezavantajlarını gidermeyi amaçlıyor.
- Tedavide kullanılan ürün, vücutta eriyerek kaybolan, kişiye özel ve 3D yazıcılarla üretilen polimer yapıda.
- Ürün, antibakteriyel özellik taşıyor ve kemik oluşumu için kan hücrelerinin yüzeye ulaşımını kolaylaştırıyor.
Günümüzde çene kemiği kayıplarının tedavisinde kemik tozu greftleri ve titanyum malzemeler kullanıldığını söyleyen BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Tülin Polat, “Ancak bunların da eksik ya da olumsuz tarafları var. Çalışmalarımızı mevcut ürünlerin dezavantajlarını ortadan kaldırmaya yönelttik. Bunun için de vücut içerisinde eriyerek kaybolan, kişiye özel, üç boyutlu yazıcılarla üretilen antibakteriyel özelliğe sahip polimer yapıda bir ürün geliştirdik. Kemik oluşturulması istenen yüzeyi de suda çözünebilen polimerle kaplayarak kan hücrelerinin kemik yüzeyine daha rahat ulaşmasını sağladık” diye açıkladı.