Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertlilerin lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşmesinin ardından şampiyonluk yarışına ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, ligde üst üste ikinci maçından beraberlikle ayrıldı ve zirve yarışında geriye düştü.

ZİRVEDE PUAN FARKI 4 OLDU

Lider Galatasaray'ın Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği haftada, Antalyaspor deplasmanında 2 puan bırakan sarı lacivertli ekip, ezeli rakibinin 4 puan gerisine düştü.

"9 PUAN GERİDEN GELİP ŞAMPİYON OLDUK"

Sarı lacivertli kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına dair konuştu.

Sports Digitale'den Murat Zorlu'ya konuşan Yıldırım, "Fenerbahçe zamanında 9 puan geriden gelip şampiyon oldu. Galatasaray daha Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanına gidecek. Her şeyi geçtim, bizimle de maçları var. Bunların zaten hepsini kazanıyorsa şampiyon olsun. Ah vah etmeye gerek yok" dedi.

