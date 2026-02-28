Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe'yi eledi. Premier Lig ekibinin teknik patronu Vitor Pereira'nın, İngiltere'de 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli oyuncuya yönelttiği soru dikkat çekti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 3-0 yenildiği Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ancak bu skor, sarı-lacivertlilere tur için yeterli olmadı. Maç sonrası sürpriz bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe kalecisine sürpriz bir soru yönelttiği öğrenildi.

PEREIRA'DAN TEBRİK: FENERBAHÇE ÇOK ŞANSLI

Fenerbahçe'nin deplasmanda Nottingham Forest'ı devirdiği maçın en çok konuşulan isimlerinden biri, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Tarık Çetin oldu. Brezilyalı yıldız Ederson'un sakatlığı sonrası kaleyi devralan deneyimli oyuncu, 4 kritik kurtarış yaparak takımını maçta tuttu. Maç sonu İngiltere temsilcisinin teknik direktörü Vitor Pereira, saha içinde Tarık Çetin'in yanına giderek özel olarak tebrik etti.

Fenerbahçe'yi 3 dönem çalıştıran Portekizli teknik adam, "Çok çok çok iyi performans. Fenerbahçe senin gibi bir kaleciye sahip olduğu için şanslı. Böyle devam" dedi.

TARIK ÇETİN'E TEBESSÜM ETTİREN SORU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Pereira, bu sözlerin hemen ardından 29 yaşındaki file bekçisine, "Sözleşmen ne durumda?" sorusunu yöneltti. Bu sözler üzerine şaşıran Tarık Çetin gülümsedi ve Pereira'ya teşekkür etti.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 4 maçta 4 gol yiyen 29 yaşındaki file bekçisi, 1 karşılaşmada ise rakiplerine gol izni vermedi. Fenerbahçe ile henüz yeni sözleşme imzalayan Tarık Çetin'in kontratı 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

