İtalya’nın kuzeyindeki Milano kentinde kent içi toplu ulaşımda hizmet veren 9 numaralı tramvay, yerel saatle 16.00 sıralarında Vittorio Veneto Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Kontrolden çıkan tramvay, raydan çıktıktan sonra çevredeki yayalara ve araçlara çarptı. Savrulan araç, bir binanın giriş katında bulunan dükkâna çarparak durabildi.

İtalya'da tramvay raydan çıktı, ortalık savaş alanına döndü 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kazada tramvayın çarptığı bir yaya ile tramvayda bulunan bir yolcu hayatını kaybetti, aralarında yolcuların da bulunduğu 38 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, tramvayda sıkışan kişileri kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

İtalya'da tramvay raydan çıktı, ortalık savaş alanına döndü Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Sala yaptığı açıklamada, “Bu bir trajedi. Hayatını kaybeden iki kişi var; biri yoldan geçen bir vatandaş, diğeri tramvay yolcusu. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak zor. Gerekli soruşturma yapılacak” ifadelerini kullandı.

İtalya'da tramvay raydan çıktı, ortalık savaş alanına döndü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yazılı bir açıklama yayımlayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve Milano halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

İtalya'da tramvay raydan çıktı, ortalık savaş alanına döndü Öte yandan Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili “taksirle öldürme ve yaralama” suçlamaları kapsamında soruşturma başlattı. Tramvay sürücüsünün şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulÖte yandan Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili “taksirle öldürme ve yaralama” suçlamaları kapsamında soruşturma başlattı. Tramvay sürücüsünün şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulacağı öğrenildi.acağı öğrenildi.

İtalya'da tramvay raydan çıktı, ortalık savaş alanına döndü İtalyan haber ajansı ANSA’nın aktardığı bilgilere göre, güvenlik kamerası görüntülerinde tramvayın kazadan önce yüksek hızda seyrettiği iddia edildi. Ayrıca kazanın meydana geldiği noktada hat değiştirmeyi sağlayan makas sistemi bulunduğu, teknik bir arızanın da ihtimaller arasında değerlendirildiği belirtildi.

İtalya'da tramvay raydan çıktı, ortalık savaş alanına döndü Kazanın kesin nedeni, yürütülen adli ve teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

