Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan Ali Dağlı'nın ağlarına takılan 2 metre boyunda ve 98 kilogram ağırlığındaki yayın balığıyla görenleri hayrete düşürdü. Dev balık, tezgahta sergilenirken vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan Ali Dağlı, Aladağ bölgesinde akşam saatlerinde ağ atan balıkçılarla sabah erken saatlerde ağları toplamaya gitti. Ağlarda 4 adet büyük balık olduğunu fark eden ekip, en büyük balığın 2 metre uzunluğunda ve 98 kilo ağırlığında olduğunu belirledi.

KİLOSUNU 500 TL'DEN SATIŞA ÇIKARDI

Tezgahta sergilenen dev yayın balığı vatandaşların dikkatini çekerken kilogram fiyatının 500 TL'den satışa sunuldu. Daha öncede 137 kilo ağırlığında balık tuttuğunu söyleyen Ali Dağlı, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarla birlikte gittik, akşam ağ attık. Sabahleyin ağları çektiğimizde kısmetimizde bu balık varmış. Bu balık 98 kilo ve 2 metre uzunluğunda. Toplamda 3-4 tane büyük balık yakaladık. Birini arkadaşa devrettim, 3 tanesi şu anda bende. En büyüğü de bu. Daha önce 137 kiloluk bir yayın balığı yakalamıştım. Rekoru o zaman kırmıştık. Bu sene henüz o rekoru kıramadık."

Gece ağ attılar, sabah devasa balık buldular!

Balıkların daha yeni yeni hareketlenmeye başladığını söyleyen Dağlı, "İnşallah bundan sonra da gelmeye devam eder. İsteyenlere et halinde, temizlenmiş şekilde veriyoruz. Bu şekilde sade et olarak da alabilirsiniz." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası