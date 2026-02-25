Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı pek çok ilde etkili olmaya başladı. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düşerken, birçok bölgede kar yağışı etkisini artırdı.

Hava sıcaklıklarının aniden düştüğü ve adeta her gün farklı bir mevsimi yaşayan Aksaray'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelmişti: Kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı!

GÜZELYURT BEMBEYAZ

Güzelyurt ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız olarak gece yarısına kadar devam ederken, ilçe beyaza büründü.

Kar yağışının halen devam ettiği ilçede kar kalınlığı 14 santimetre olarak ölçüldü. Tarihi dokusu kar beyazıyla kaplanan ilçede güzel manzara görüntüleri oluştu.

İlçe sakinlerinden Serkan Ay (38), "İlçemizde ikindi saatlerinde başlayan kar yağışı bu saatte hala devam ediyor. Sabaha kadar da devam edeceği söyleniyor. Bir gün güneş bir gün kar yağışı var. Güzelyurt'ta tüm mevsimleri bir arada yaşıyoruz" dedi.



