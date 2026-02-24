Altın fiyatlarındaki dalgalanma ve küresel gelişmelerin neden olduğu belirsizlik, emlak piyasasını durma noktasına getirdi. Sektör temsilcileri, yatırımcıların konuttan uzaklaştığını, piyasada sadece zorunlu alımların gerçekleştiğini ve fiyatlarda artış beklentisinin kalmadığını belirtiyor.

Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmeler son dönemde altın piyasasında sert hareketlere yol açtı. 2025’te başlayan yükseliş trendi bu yıl zirve seviyelere taşınırken, ortaya çıkan belirsizlik emlak sektörünü de doğrudan etkiledi.

Emlakçı Kasım Karakaş, yatırımcıların bu süreçte konut alımından uzak durduğunu ifade etti.

Yalnızca çok ihtiyacı olanların ev aldığını ifade eden Karakaş, emlak fiyatlarında ise ciddi bir artış beklemediğini dile getirdi.

"KİMSE YATIRIM İÇİN EV ALMIYOR"

Emlak piyasasının yaklaşık 2 yıldır durgun olduğunu söyleyen Kasım Karakaş, "Jeopolitik gelişmelerle birlikte dünyada tansiyon arttı, bu da altının yükselmesine sebep oldu. Altın sürekli oynuyor. Kimisi altını bozup ev alıyor, kimisi de belirsizlikten dolayı parasını faizde tutmayı tercih ediyor.

Örneğin, 3 milyon lira bankaya koyan biri ayda 80-90 bin lira gelir alabiliyor ama aynı parayla ev alsa 20 bin liraya kiraya veremiyor. Şu anda yalnızca çok ihtiyaç sahibi olanlar ev alıyor; yatırım için kimse ev almıyor. Bu belirsizliklerin yıl sonuna kadar süreceğini düşünüyorum. Emlak fiyatlarında ciddi bir artış beklemiyorum" dedi.

HEM KİRA HEM EV FİYATLARI DÜŞTÜ

Son yıllarda ev fiyatlarının genel olarak sabit olduğundan bahseden Karakaş, "Hatta bazı mülklerde geçen senenin altına düşmüş durumda. Geçen yıl 4 milyon olan bir yer şu anda 3,5 milyona kadar düşebiliyor. Kiralar da 2 sene öncesinin altına düşmüş durumda.

Yüzde 34'lük enflasyon oranını kimse uygulamıyor. Ev sahipleri, 'Kiracım çıkmasın' diyerek ya aynı kiradan devam ediyorlar ya da çok cüzi bir artış yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

