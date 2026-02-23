AKOM, İstanbul’da yeni kar yağışı için tarih verdi. 1 Mart Pazar günü kentte sıcaklığın 2 dereceye kadar düşeceğini, maksimum sıcaklığın ise 5 derece olacağını açıklayan AKOM, karla karışık yağmurun etkili olacağını duyurdu.

İstanbul’da kar yağışının yeniden ne zaman etkisini göstereceği merak edilirken, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) beklenen açıklama geldi.

Sıcaklığın Çarşamba günü 5 dereceye kadar düşeceğini belirten AKOM, İstanbul’da Pazar günü karla karışık yağmurun etkili olabileceğini işaret etti. AKOM’un verilerine göre 1 Mart Pazar günü kentte sıcaklık minimum 2, maksimum ise 5 derece olacak.

AKOM İstanbul’da kar yağışı için tarih verdi! Sıcaklık 2 dereceye düşecek

AKOM’un haftalık hava durumu raporunda şu ifadelere yer verildi:

Halihazırda güneyli yönlerden esen rüzgarın taşıdığı ılık hava ile 10-13°C aralığına yükselmesi beklenen sıcaklıkların, Çarşamba günü itibari ile hızla azalarak 5°C'ler civarı ve altına kış değerlerine gerileyeceği beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

ORHAN ŞEN 'PAZAR' DEMİŞTİ

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son yaptığı açıklamada ‘İstanbul’da ne zaman yeniden kar yağacak?’ sorusuna geçen ‘Pazar’ gününü işaret ederek cevap vermişti. Şen “İstanbul’da pazar günü 6 derece karla karışık yağmur görülebilir. Ancak Pazartesi gününe kalmıyor sıcaklık tekrar yükseliyor" demişti.

METEOROLOJİ’DEN BUGÜN İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugünkü hava durumu raporunda, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını açıkladı.

Meteoroloji’nin açıklamasında şöyle denildi:

Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Kayseri, Niğde, Bingöl ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji İstanbul’da ise bugün parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını, sıcaklığın ise 8 derecede seyredeceğini belirtti.

