Aynı nakarat hep aynı aynı, yarısı bayat!

76. Berlin Film Festivali’nde yönetmen Emin Alper Kurtuluş filmiyle Gümüş Ayı’ya layık görüldü. Kendisini tebrik edelim.

Ancak her sanatçı uluslararası ödül aldığında saçmalamak zorunda mı? Ödülden sonra yaptığı konuşma acayip tuhaf! İdeolojik olarak bu insanların Türk halkıyla aynı yerde durmadığına bir kez daha şahit olduk. Emin Alper ne demiş konulmasında:

“Gazze’de en korkunç şartlar altında yaşayan ve ölen Filistinliler, yalnız değilsiniz. Zulmün altında acı çeken İran halkı, yalnız değilsiniz. Rojava’da ve Orta Doğu’da neredeyse bir asırdır hakları için mücadele eden Kürtler, yalnız değilsiniz. Son olarak, benim halkım, yalnız değilsiniz.

Dört yıldır cezaevinde olan sevgili arkadaşım Çiğdem, yalnız değilsin. Tayfun, Can ve Mine, siz de yalnız değilsiniz. Sekiz yıldır hapiste olan Osman Kavala, dokuz yıldır hapiste olan Selahattin Demirtaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şu anda hapiste olan diğer tüm belediye başkanları. Yalnız değilsiniz.”

Gazze’yi anlıyoruz. Gezi’den arkadaşlarını anlıyoruz. Kaldı ki Gezi seçilmiş meşru hükûmeti devirmek için yapıldı. Başarılamadı. Başarılsa neler olurdu? Bir hükûmeti devirmek isteyip başaramadığında onun sonuçlarına katlanırsın. Rojava’da acı çeken Kürtler nedir ya? Birleşik bir Suriye olsun diye Türkiye uğraşıp duruyor. Orada azınlık olan ve Kürtler adına konuştuğunu söyleyen Mazlum Abdi diretti. Önce Halep’te direnmeye çalıştı. Baktı pabuç pahalı, pes etti. Bir insan solcu olduğunu iddia edip ABD ile nasıl ortaklık yapar? Emin Alper bize bunun cevabını versin! Bir de Orta Doğu’da, hakları için mücadele eden Kürtler diyor. O haklar konusunda herhâlde teşekkürü AK Parti ve Erdoğan hak ediyor. Emperyal ağızla konuşma bu olsa gerek...

Gelelim Ekrem İmamoğlu ve belediye başkalarına. Ya bu adamlar yolsuzluk iddiasıyla cezaevinde. Ortada binlerce sayfa delil var. İfadeler var. Raporlar var, MASAK var. BDDK kayıtları var. Sanki masumlar da o yüzden içeridirler! Allah aşkına bir sayfa rapor okuyun. İfadelere bakın.

Kaldı ki bazı belediye başkalarını CHP’liler bile savunmuyor. Yolsuzluk yapıldığına eminler. Yönetmen Emin Alper gözünde onlar da masum!

Olacak iş değil. Sol cenah yıllardır aynı nakaratı dillendiriyor. Ama bayatladı artık. Bir kez olsun kendinizi değiştirin. Sürekli haklı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Değilsiniz!..

Her ödül töreninde ülkeniz hakkında olumsuz konuşmak zorunda mısınız? Sizi buna zorlayan biri mi var? O ödülü Almanya’da aldınız. O Almanya ki, Gazze konusunda en ufak protestoya bile tahammülü yok. Hamas’ı azıcık savunanları içeriye atıyor. Karpuz meyvesi Hamas’ı hatırlatıyor diye onu bile yasakladılar!

Velhasılıkelam, bizim solcular değişmez! Kendi ülkeleri kötü, başkaları iyidir. Yazık bu kafaya!

