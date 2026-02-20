ABD bu kadar sevkiyatı niçin yapıyor?

ABD İran’a vuracak mı? Herkesin merak ettiği soru bu. Bazıları “vurmayacak” diyor. Yani ABD sadece korkutuyor. Bazıları ise “vurmayacaksa bu kadar silah sevkiyatı niçin yapıldı” diye soruyor. ABD’nin Arap müttefikleri üslerini kullandırmayacaklarını söylemişlerdi.

Gelen haberlere göre Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nın en büyüğü Diego Garcia'daki askerî üs, ABD'nin İran'a saldırı tehditlerinin ardından yeniden gündeme geldi. ABD bu üssü kullanarak İran’a vurabilir.

Trump, "İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan hava üssünü kullanması gerekebilir” ifadesini kullandı.

Business Insider'da yer alan bilgilere göre üs, ABD ve İngiltere'ye, Hint Okyanusu'ndan Orta Doğu, Hint-Pasifik ve Afrika'ya kadar hava gücü ve deniz ulaşımı sağlıyor. Buna göre üste, ABD Donanması, Hava Kuvvetlerinin yanı sıra İngiltere Kraliyet Donanmasından birimler yer alıyor...

Coğrafi konumu nedeniyle, askerî uçak ve gemilerin yakıt ikmali için de kritik öneme sahip üste, "B-1 Lancer" tipi bombardıman uçakları, "B-2 Spirit" uzun menzilli hayalet bombardıman uçakları ve B-52 bombardıman uçaklarının yanı sıra nükleer denizaltıların tespit edildiği belirtiliyor.

Üs, Irak'a karşı düzenlenen 1991'deki "Çöl Fırtınası Operasyonu" ile 11 Eylül'den hemen sonra Ekim 2001'de Afganistan'da Taliban'a yönelik hava saldırılarında önemli rol oynadı.

Axios'un iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray'da İran'a ilişkin gelişmeleri istişare etmek üzere yapılan toplantıya, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı ve gayriresmî danışmanı Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile diğer üst düzey yetkililer katıldı.

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, son günlerde Orta Doğu'da hava ve deniz askerî unsurlarının önemli ölçüde artırılmasının ardından Başkan Trump yönetimine askerî seçeneklerin kısa sürede hazır olabileceği yönünde brifing verildi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, bugün vatandaşlarına İran'ı derhâl terk etmeleri çağrısında bulundu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Tusk, "Tüm Polonyalılar derhâl İran'ı terk etmelidir” diyerek durumun ciddiyetini vurguladı ve şu uyarıyı yaptı: “Polonyalıların tahliyesi için geriye kalan fırsat penceresi, önümüzdeki birkaç saat içinde kapanabilir.”

ABD çok sayıda silahı bölgeye yığdı. Artık vurabilir de deniyor. Korkutup masaya mı oturtacak İran’ı, onu da göreceğiz. İsrail de ABD’yi zorluyor. ABD İran’a vurmaya başladığında hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

