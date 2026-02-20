Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son günlerde yeniden tartışma konusu olan özelleştirme uygulamalarına ilişkin, “Özelleştirilen kuruluşlara yapılan büyük yatırımlar ile ülke ekonomisine güç kazandırılmıştır” dedi.

Haber Merkezi / ANKARA - Şimşek, milletvekillerinin yazılı soru önergelerine verdiği cevapta “Özelleştirme uygulamaları sadece ekonomik etkileri ile değil, sosyal, hukuki, mali ve idari sonuçları ile de önemli bir yeniden yapılandırma aracı oldu. Birçok sektörde yapılan özelleştirmeler ile rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisinin hayata geçirilmesi, yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi, yatırımların özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi, atıl kamu kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına imkân sağlamıştır” diye konuştu.

Özelleştirme uygulamalarından elde edilen gelirlerin Özelleştirme Fonu’nda toplandığını hatırlatan Şimşek, özelleştirilen kuruluşlardaki personele yapılan iş kaybı tazminatı gibi ödemeler ile bazı düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin dışında kalan tutarın bütçeye gelir kaydedildiğini anlattı.

Şimşek, özelleştirilen kuruluşlara yapılan yatırımlar ve kapasite artışı ile birlikte çalışan sayısında da artış meydana geldiğini ifade ettiği açıklamasında bu kuruluşların faaliyetlerinin devamının yatırım, istihdam gibi taahhütleri de sözleşme hükümleri çerçevesinde takip edildiğini dile getirdi. Şimşek, özelleştirme kapsamına alınacak varlıkların, kalkınma planları, orta vadeli program ve stratejik planlar çerçevesinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlendiğini de dile getirdi.



Haberle İlgili Daha Fazlası