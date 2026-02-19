'Duy Beni' dizisiyle hafızalara kazınan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız, üzerine ağaç devrilmesi sonucu geçirdiği korkunç kazanın ardından 6 aydır yoğun bakımda mücadele ediyor. Ailesinin yaptığı acil kan çağrısı üzerine sevenleri hastanelere akın ederken, gerekli kanın temin edildiği ve genç oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

27 yaşındaki genç oyuncu İbrahim Yıldız, geçirdiği talihsiz kazanın ardından aylardır hayat mücadelesi veriyor.

Yaklaşık altı aydır süren kritik süreçte ailesi ve yakınları, 0 Rh+ kan ihtiyacı nedeniyle acil çağrıda bulundu.

KAN İHTİYACI KARŞILANDI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan duyuruya sanat camiası ve sevenleri kayıtsız kalmadı. Yapılan son açıklamada, gerekli kanın temin edildiği ve şu an için ek bağışa ihtiyaç olmadığı bildirildi.

UMUTLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir tıbbi açıklama paylaşılmazken, kazanın yol açtığı ağır yaralanmalar nedeniyle tedavi sürecinin hassasiyetini koruduğu öğrenildi.

Hastanelere koşarak destek veren vatandaşlara teşekkür eden yakın çevresi, Yıldız’ın bir an önce sağlığına kavuşması için umutlu bekleyişini sürdürüyor.

