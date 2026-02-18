Zile basarken 2 defa düşünün! Bu ülkede milyarlarca liraya mal olabilir
En katı kurallara sahip ülkeler listesi her geçen gün genişliyor. Günlük hayatta sıradan görülen pek çok davranış, bazı ülkelerde ağır para cezalarına hatta hapis cezasına kadar varan yaptırımlara yol açabiliyor.
Avrupa ve Asya’da bulunan iki ülke ise uyguladıkları sıra dışı yasaklarla özellikle dikkat çekiyor. İşte “sıradan” denilen davranışların bile yasaklandığı o ülkeler…
UZUN SÜRELİ ZİL ÇALMAK GÜRÜLTÜ KABUL EDİLİYOR
Almanya’da kapı ziline ısrarla basmak sıradan bir davranış sayılmıyor. Kabahatler Kanunu kapsamında kasıtlı gürültü rahatsızlığı olarak değerlendirilebiliyor ve ceza 5 bin Euro’ya kadar çıkabiliyor.
Zile defalarca basmak ya da kısa aralıklarla sürekli çalmak, özellikle gece saatlerinde ciddi bir ihlal olarak görülüyor. Geç saatlerde yapılan ısrarlı zil çalma eylemi idari para cezasına yol açabiliyor.
AMA BİR ŞARTI VAR
Şikayetçi olan kişinin durumu kanıtlaması gerekiyor. Kamera kaydı veya tanık beyanı delil olarak sunulabiliyor. Ancak güvenlik kameralarının yalnızca yasal sınırlar içindeki alanları görüntülemesi şart koşuluyor.
SAAT SINIRI VAR
Nezaket kurallarına göre Almanya’da Pazar–Perşembe günleri saat 20.00’den sonra, Cuma ve Cumartesi günleri ise 21.00’den sonra komşunun kapısını çalmak uygun görülmüyor. Sabah saatlerinde ise özellikle hafta sonu ve resmi tatillerde 10.00’dan önce zil çalmak kaba davranış sayılıyor.
Erken kalkmak zorunda olan ya da vardiyalı çalışan kişiler için ise 18.00’den sonra rahatsız edilmemesi gerektiği paylaşılmakta.
Kapıyı çalmadan önce evde ışık yanıp yanmadığına ve panjurların durumuna bakılması öneriliyor.
GECE KAPIYI AÇMAYIN UYARISI
Hatta bazı Alman yetkililer acil durumlar dışında geç saatlerde çalan kapının açılmaması gerektiğini söyledi.
YASAKLAR ÜLKESİ: SİNGAPUR
Katı kurallarla anılan bir diğer ülke ise Singapur. Ülkede sakız çiğnemek büyük ölçüde yasak. Yere çöp atmanın cezası bin dolara kadar çıkabiliyor. Kamu alanında tükürmek, belirlenen alan dışında sigara içmek ve umumi tuvalette sifon çekmeden çıkmak para cezasına yol açabiliyor.
Asansörde idrar yapılmasını önlemek için sensör sistemi bulunuyor. Sensör devreye girerse asansör kapıları kilitleniyor.