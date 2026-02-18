En katı kurallara sahip ülkeler listesi her geçen gün genişliyor. Günlük hayatta sıradan görülen pek çok davranış, bazı ülkelerde ağır para cezalarına hatta hapis cezasına kadar varan yaptırımlara yol açabiliyor.

Avrupa ve Asya’da bulunan iki ülke ise uyguladıkları sıra dışı yasaklarla özellikle dikkat çekiyor. İşte “sıradan” denilen davranışların bile yasaklandığı o ülkeler…

