Emine Erdoğan: Kütüphane bir medeniyet göstergesidir…

Merhum Cemil Meriç, "Her toplum bir kitaba dayanır. Senin kitabın hangisi?" diye sorar. Bu hem dinî hem de dünyevi bir ölçüdür aslında. Kıymetli şair ve yazar merhum Olcay Yazıcı da “Kitapsız toplum, fikirsiz toplumdur. Fikirsiz toplum ise toplum değil, sadece bir 'yığın'dır. Çilesiz, derinliksiz, murakabesiz bir yığın!" der...

Medeniyet tasavvurunun en önemli araçlarından biri ve belki de en önemli unsuru kitaplar ve kütüphanelerdir. Çağlar boyu ünlü kütüphanelerin birer hamileri ve manevi bekçileri olmuştur. Ve bu kütüphaneler ilgili ülkenin medeniyet ve gelişmişlik göstergesi kabul edilmiştir.

Geçtiğimiz cumartesi günü Üsküdar Mihrimah Sultan Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda kitap ve kütüphane konulu çok önemli bir program vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin katıldığı “22 Okul 22 Kütüphane” konulu açılış programına davetliydik.

TOGEM-DER Onursal Başkanlığını da yürüten Emine Erdoğan Hanımefendi, bu kurumun okul kütüphaneleri projesine de destek veriyor. Bu kütüphanelerde en az 4 bin kitap bulunması öngörülüyor ki bu bir okul kütüphanesi için gerçekten de muazzam bir sayı.

Emine Erdoğan Hanımefendi konuşmasında;

“Kütüphane kurmak, medeniyet kurucuların işidir. İddialı bir medeniyet hamlesidir. İslam coğrafyası, her dönem, Dar’ül Hikme’ler, Beyt’ül Hikme’ler, Endülüs Kütüphaneleri gibi büyük eserlerle bezenmiştir. Ecdadımız, her şehre bir kütüphane kazandırmıştır. İlim ehlini herkesten üstün tutmuştur. Âlimin atının ayağından kaftanına sıçrayan çamuru bile şeref saymıştır. Şimdi medeniyet yolumuzda yeni bir kavşaktayız. Çünkü yüzyıllar medeniyetler için dönüm noktalarıdır. O nedenle biz de 'Türkiye Yüzyılı' dedik! İlimle, irfanla yükselen bir yüzyılı hep birlikte inşa edeceğiz inşallah.

2020 yılında, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize kazandırdığı, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi de bu anlayıştan doğan bir eser oldu. Dijital çağda, kütüphanelerin varlıklarını sürdüremeyeceği düşünülürken, bugün Millet Kütüphanemiz öğrencilerle, araştırmacılarla, her yaştan insanla dolup taşıyor. Tabii, bu başarının ardında, Millet Kütüphanesinin, çağın ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte, yaşayan bir mekân olarak tasarlanması var” dedi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Beyefendinin de iştirak ettiği programa TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen ve çok sayıda misafir katıldı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Maarif Modeli” projesiyle de uyumlu olan “22 Okul 22 Kütüphane” projesi okullarımızda kütüphanelere yeniden dikkat çekmeyi, kitap ve öğrenciyi buluşturmayı hedefliyor...

Hemen belirteyim ki kıymetli büyüğüm, Yazar Mustafa Kutlu Ağabeyin “Fırtınayı Kucaklamak” adlı eserini okuldaki öğrencilerin elinde görmek benim için çok şey ifade ediyordu.

Liseli yıllarımda “Ya Tahammül Ya Sefer” adlı kitabıyla kendisiyle tanış olmuştum. “Yokuşa Akan Sular, Yoksulluk İçimizde, Bu Böyledir, Sır, Menekşeli Mektup, Uzun Hikâye, Beyhude Ömrüm” gibi sayısız eserini okumuş ve ruhunda bu fikrin yansımalarını taşıyan birisi olarak uzun yıllar en büyük üzüntü kaynağım bu kabilden kitapların okullarımıza bir türlü giremiyor oluşuydu.

Millî Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin Beyefendinin göreve gelmesiyle ve “Maarif Modeliyle” her şey yeni baştan değişti. Bütün kıymetli yazarlarımız ve ilim insanlarımız ders kitaplarında ve kütüphanelerimizde kendilerine yer bulmaya başladı. Merhum Abdurrahim Karakoç lise ders kitaplarında “Mihriban” ile selamladı çocuklarımızı. “Yedi Güzel Adam” dizisi akıllı tahtalarda izlenir oldu. Merhum Erdem Bayazıt edebiyat anlattı gençlere. “Maarif Modeli” köklü bir medeniyet tasavvurunu kuvveden fiile geçirdi...

Hasılı benim için duygu dolu bir açılış programıydı.

Emine Erdoğan Hanımefendi’ye medeniyet ve kültür yolunda yaptığı bu önemli ve değerli hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Gittiği ve bulunduğu her yere zarafetini, nezaketini, nezahetini, merhametini ve bilgeliğini de götürüp çoğaltan, çevresinde derin izler bırakan Hanımefendi, Türkiye için büyük bir şanstır. Allah razı olsun.

Kendilerine minnettarız.

