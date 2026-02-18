Emeklilerin kırmızı çizgisi: “Seyyanen zam vaadi" artık ifa edilsin!

Emeklilik reformu yazı dizimizin bu durağında, milyonlarca emeklinin rahat bir nefes alabilmek için hayallerini süsleyen o meşhur vaadi masaya yatırıyoruz: Seyyanen Zam… Bu sadece bir rakam artışı değil; Devlet vaadi hâline gelen bir sözün ifası, bir hakkın teslimi ve emeklilikte sarsılan sosyal adaletin yeniden tesisi demektir.

“SEYYANEN ZAM VAADİ” sadece emekli olanları değil hâlen çalışmakta olan milyonlarca emekli adayı memurları, kadro açılmasını bekleyen başta öğretmenler olmak üzere kamuda çalışmak isteyen yüz binlerce genci de yakından alakadar etmektedir.

Emeklisinden çalışanına kadar herkesin gözü kulağı Ankara’dan her an gelecek seyyanen zam vaadinin ifasıyla ilgili haberlerde. Zira milyonlarca emekli ve memur için "seyyanen zam" kavramı artık sadece bir maaş artışı değil, bir adalet arayışına dönüştü

VAADİN VADESİ ÇOKTAN DOLDU!

Tarih 2023 seçim öncesi... Devletin en üst makamı, bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen bir söz vardı: "Memura verilen seyyanen zam, emeklisine de aynen yansıtılacak."

Aradan geçen üç yıla rağmen, İletişim Başkanlığı’nın afişlerinde ve sosyal medya paylaşımlarında yankılanan bu vaat, henüz emeklinin cebine ulaşmadı. Emekli, bugün o dijital kayıtları bir "senet" gibi elinde tutuyor ve devletinden sözünü yerine getirmesini bekliyor.

MEMUR İÇİN EMEKLİLİK ARTIK BİR "KORKU" SENARYOSU

76 yıllık uygulama ve gelenek bozuldu, dengeler altüst oldu. Eskiden memur için emeklilik, huzurlu bir dinlenme dönemiydi. Bugün ise bir ekonomik uçurum! Çalışırken alınan maaş ile emekli maaşı arasındaki fark %40’lara dayandı.

EYT mağduriyeti: 2023’te emekli olabilecek binlerce memur, "seyyanen zam gelir" umuduyla dilekçesini temmuza erteledi.

2023’te emekli olabilecek binlerce memur, "seyyanen zam gelir" umuduyla dilekçesini temmuza erteledi. Hüsran tablosu: Temmuz geldiğinde seyyanen zammın emekliye verilmediğini gören memur, düşük ikramiye ve kuşa dönmüş maaşla karşılaştı.

Temmuz geldiğinde seyyanen zammın emekliye verilmediğini gören memur, düşük ikramiye ve kuşa dönmüş maaşla karşılaştı. Sonuç: Kimse emekli olmaya cesaret edemiyor.

MEMURİYET HAYALİNİN ÖNÜNDEKİ "EMEKLİLİK MAAŞ" BARİYERİ

Bu mesele sadece emeklileri ilgilendirmiyor. Zincirleme bir krizle karşı karşıyayız. Emekli maaşı yetmediği için 65 yaşına kadar koltuğuna tutunmak zorunda kalan memur yüzünden kadrolar boşalmıyor.

Atama bekleyen yüz binlerce genç öğretmen açıkta bekliyor.

açıkta bekliyor. Kamu personeli adayı gençler hayallerini erteliyor.

Sistem tıkanıyor, taze kan kamuya giremiyor.

Lafın özü: Seyyanen zam yapılmadığı sürece ne emekli nefes alabilir ne de gençler iş bulabilir!

22 BİN LİRALIK KAYIP: 20 YIL GERİYE GİTTİK

Rakamlar yalan söylemez. Eğer vadedilen o seyyanen zam bugün maaşlara yansıtılmış olsaydı; en düşük memur emeklisi 27 bin 772 TL ile asgari ücretin altında yaşamaya mahkûm olmayacak, 50 bin TL sınırına yaklaşacaktı.

Bu fark, memurun kirasını ödemesi, çocuğunu evlendirmesi ve daha rahat yaşaması demekti. Bugün memur emeklisi, satın alma gücü bakımından tam 20 yıl öncesinin gerisine düşmüş durumdadır.

TÜM EMEKLİLER İÇİN İSTİSNASIZ "SEYYANEN ZAM" ŞART

Sadece memur emeklisi değil, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de aynı geçim sıkıntısı içinde. 2026 itibarıyla 5 milyona yakın emeklinin maaşı hazine desteğiyle 20 bin TL’de eşitlendi.

Ancak bu rakam, güncel açlık sınırının ve asgari ücretin fersah fersah altında. 17 milyon emekli ve hak sahibi, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hâle geldi.

ÇÖZÜM: Emeklilik intibakı ile birlikte hangi statüden olursa olsun tüm (SSK-Bağ-Kur-Memur Emeklisi-SGK…) emeklilere istisnasız ve tek seferlik bir seyyanen zam yapılması artık kaçınılmazdır.

Bu, hem emekli maaşlarının fabrika ayarlarına dönmesi ve sistemin rayına oturması, hem de gelir dağılımı adaletinin sağlanarak toplumsal huzuru muhafaza edecektir.

HASILIKELAM: Özellikle 6 milyona yaklaşan memur ve emeklisi için hayati ehemmiyet arz eden “SEYYANEN ZAM” olmazsa olmaz kırmızı çizgidir. Bu hususta verilen vaat “SENET” gibi daima sosyal medyada dolaşmaktadır. Unutulması mümkün değildir. Eşitlik ve adalet açısından da “SEYYANEN ZAM”ın tüm emeklilere verilmesi elzemdir.

Bu konuyla ilgili çözüm önerilerimiz ve emeklilerin gerçek beklentilerini mercek altına almaya devam edeceğiz. Sosyal güvende kalın!

