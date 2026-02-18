Şehrimde yaşadıklarım ve gördüklerimi yazıyorum

1) Hızmalı Köprü yanında bulunan mezarlık yolu çift yönlü ve çok dar; genişletilmesi de mümkün değil. Bazen cenazelere bazen de mezarlık ziyaretlerine araçla gidiyoruz çok zorlanıyoruz. Bu yolu tek yön yapmak diğer tarafına da kapan yapmak lazım.

2) Başka birkaç memlekette rastladım cenazelerde Kur'ân-ı kerim ve dualar megafonla okunuyor bilhassa cemaat kalabalık olunca anlaşılmıyor ve böyle olunca da defin anında sohbet yapılıp sigara içiliyor.

3) Yoğun bakımda yatan hasta bir dostumun yakınlarını ziyaret için Esentepe’de bulunan Beşyüzlü Devlet Hastanesi’ne gittim; Allah bütün hastalara şifa versin. Kafeteryaya girdim derme çatma kıytırık bir mekân sigaralar içiliyor kış kıyamette iki büyük kapı karşılıklı açık cereyan yapıyor kural mural yok velhasıl hiçbir standardı yok. Medeniyetler şehri Şanlıurfa’mıza yakışan bu mu? Üzülmemek elde değil. Genel olarak da sigara kuralları artık geçersiz durumda.

4) Şu Urfa’da Balıklıgöl’den sonra en çok ziyaret edilen yer de Eyüp Peygamber Makamıdır. Bir arkadaş geçen yıl Kurban Bayramı’nda kurbanlık satışları burada yapılmış kokudan vs. bahsetti çok fenaymış; inşallah bu yıl aynı durum yaşanmaz.

5) Sayın Valim ve Belediye Başkanlarım Şair Nedim İstanbul için "Bu Şehr-i Stanbul ki bî mislü bahadır/Bir sengine yek pare Acem mülkü fedadır" dediği yer sahabeler şehri İstanbul'dur. Malumunuz burası da "Peygamberler evliyalar şehri"... Dünyanın en eski üniversiteler medeniyetler merkezidir... Daha önce Şanlıurfa ile ilgili bir yazımı sağ olsun bu köşede neşretmiştiniz. Burada bilhassa başta kültür eğitim sağlık ve refah seviyesini yükseltmek lazım.

Yaklaşık yirmi sekiz yıldır burada yaşıyorum arada bir Balıklıgöl’e ziyarete gidiyorum bu yılki kadar yoğunluk görmedim; araba park etmek için bazen iki üç turda bile zor yer bulabiliyorum. Bir an önce bu otopark sorununa bir çözüm bulmalı. Şunu anlayamıyorum, arabalar park edilmesin diye neredeyse araba genişliğinde dubalar dikilmiş bunun mantığı ne? Zaten araba kadar yer tutmuş hiç olmasa yerine araba park etse de yoğunluk azalır park yeri çoğalmış olur gelir artar...

Düşüncelerimin değerlendirilerek gereğinin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla...

Musa İshakoğlu

İstanbul Havalimanı'nda bürokratik kâbus yaşayan anneye

Değerli okuyucumuz uzunca mailinizde özetle iki hafta önce İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolünde “suç kaydınız var aranıyorsunuz” denilerek alıkonulduğunu ve havalimanında sorgulanırken yaşadığınız bürokratik zorlukları aşmak için verdiğiniz mücadelenin sonuçsuz kaldığını, ancak ülkenizin başkonsolosluğunu arayıp yardım talebiniz üzerine konsolosluğun devreye girerek sizi mağduriyetten kurtardığını; sonradan öğrendiğinize göre bu tür sabıka kayıtlarının sürpriz bir şekilde başka pasaportlarda da çıkabileceğini konuyla ilgili olarak da Türk makamlarını resmî olarak bilgilendirdiğinizi belirterek kendinizle ilgili tüm idari hataların düzeltilmesini talep ettiğinizi belirtiyor başka insanların da böyle hayat karartan sürprizlerle karşılaşmamasını diliyorsunuz. Sizlere geçmiş olsun diyor bu hassasiyetiniz için de teşekkür ediyoruz. Mağduriyetinizle ilgili bilgilendirmeyi ve taleplerinizi resmî makamlara arz ettiğiniz iyi olmuş. Buradan o makamlara tekrar yazmamıza gerek kalmadı. Bu vesileyle bir kere daha belirtelim ki dijital uygulamaların hayli yayıldığı bir dünyada, vatandaşların bu tür mağduriyetler yaşamaması için ilgili bakanlıkların dijital güvenlik tedbirlerini artırması yeni uygulamalarla art niyetli yaklaşımların önüne geçilmesi kişisel verilerin korunması önem arz etmektedir. Saygılarımızla... F.A.

Hayırsever okuyucularımızdan fitre ve zekât bağışı bekliyor

“Feridun Ağabey, 20.150 TL emekli maaşı alan, küçük ve gelişmemiş bir ilçe olan Antalya Gazipaşa'da 45 metrekare bir eve 11 bin TL aylık ev kirası ödeyen bir kişiyim! Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu büyük kızım İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek lisans yapıyor. Küçük kızım Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine 2025 yılında başladı... Allah rızası için ramazan ayı fitre ve zekâtlarınızı bekliyorum!..”

Mustafa Keskin

Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun

Değerli okuyucularımızın ve İslam âleminin yarın başlayacak olan ramazanı şerifi mübarek olsun. F.A.

