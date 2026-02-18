Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı ve 5G’de abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkı ile yeni nesil iletişim dönemine önde başlıyor.

Müşterilerine herhangi bir ek ücret olmadan 5G’ye geçiş imkânı sunan marka, 1 Nisan itibarıyla kullanıma açılacak 5G hizmetinde en yüksek fibere bağlı baz istasyonu oranına sahip operatör olarak çalışmalarını sürdürüyor. Güçlü fiber altyapısını 5G çağında fırsata çeviren; devam eden stratejik yatırımları ve dijital çözümleriyle mobil sektörde sıralamayı değiştirerek başarısını tescilleyen Türk Telekom, 5G vizyonunu geniş kitlelere taşıyor.

5G’yi herkes için erişilebilir kılma vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden şunları ifade etti: 5G’nin temelini oluşturan fiber gücümüzü avantaja dönüştürerek, en yüksek fibere bağlı baz istasyonu oranına sahip operatör olarak 5G çağında da öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Reklam filmimizde de vurguladığımız gibi, ‘Türk Telekom’dan herkes için 5G’ diyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde ve kırsal bölgelerinde hayatı hızlandıracak 5G’yi herkes için erişilebilir kılmak en önemli önceliğimiz, ülkemizi yeni iletişim çağına taşıyoruz. Mobilde kararlı büyümemizi sürdürürken sektörde yalnızca bir oyuncu değil, oyunun dinamiklerini değiştiren bir marka konumundayız. Son yıllarda mobil numara taşıma pazarında en çok tercih edilen operatör olmamız bunun göstergesi.

Haberle İlgili Daha Fazlası